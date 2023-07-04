Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас – CNN

Президент Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас – даже если членство в Альянсе наступит после войны. Зеленский сказал в интервью CNN, что Байден является человеком, который принимает решение – будет Украина в НАТО или нет.

"Он поддерживает наше будущее в НАТО. Приглашение сейчас стало бы огромной мотивацией для украинских воинов. Сигнал важен, он зависит от решения Байдена. Это так важно чувствовать, что ты действительно будешь находиться в окружении союзников в будущем".

Зеленский добавил, что понимает, что Украина не вступит в НАТО до тех пор, пока не закончится война. Напомним, НАТО должно провести саммит в Литве 11 и 12 июля. Ожидается, что лидеры стран Альянса будут обсуждать вопрос членства Украины.