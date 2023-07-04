Экс-гендир Зари Рафаилов получил подозрение от прокуратуры. Его обвиняют в финансовых махинациях

Луганская областная прокуратура объявила о подозрении бывшему генеральному директору луганской " Зари " Сергею Рафаилову.

"По данным следствия, в 2019 году фигурант осуществил занижение налоговых обязательств футбольного клуба "Заря" на сумму более 5 млн грн. По его указанию в налоговой отчетности были отражены расходы на услуги по поиску и заключению контрактов с двумя игроками, которые фактически не были предоставлены .

За противоправные действия правонарушителю грозит штраф от десяти тысяч до пятнадцати тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", – говорится в заявлении прокуратуры.