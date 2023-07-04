Экс-гендир Зари Рафаилов получил подозрение от прокуратуры. Его обвиняют в финансовых махинациях
Сейчас Рафаилов сидит в России и активно продвигает нарративы "русского мира"
Луганская областная прокуратура объявила о подозрении бывшему генеральному директору луганской "
"По данным следствия, в 2019 году фигурант осуществил занижение налоговых обязательств футбольного клуба "Заря" на сумму более 5 млн грн. По его указанию в налоговой отчетности были отражены расходы на услуги по поиску и заключению контрактов с двумя игроками, которые фактически не были предоставлены .Читайте такжеНе только Хлань. 7 случаев, доказывающих, что в руководстве Зари фанаты крепостного права
За противоправные действия правонарушителю грозит штраф от десяти тысяч до пятнадцати тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", – говорится в заявлении прокуратуры.
Напомним, Рафаилов еще до полномасштабного вторжения сбежал на Россию, где активно дублировал в соцсетях тезисы рашистской пропаганды.
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