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Экс-гендир Зари Рафаилов получил подозрение от прокуратуры. Его обвиняют в финансовых махинациях

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Сейчас Рафаилов сидит в России и активно продвигает нарративы "русского мира"

Экс-гендир Зари Рафаилов получил подозрение от прокуратуры. Его обвиняют в финансовых махинациях

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Луганская областная прокуратура объявила о подозрении бывшему генеральному директору луганской "Зари" Сергею Рафаилову.

"По данным следствия, в 2019 году фигурант осуществил занижение налоговых обязательств футбольного клуба "Заря" на сумму более 5 млн грн. По его указанию в налоговой отчетности были отражены расходы на услуги по поиску и заключению контрактов с двумя игроками, которые фактически не были предоставлены .

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За противоправные действия правонарушителю грозит штраф от десяти тысяч до пятнадцати тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", – говорится в заявлении прокуратуры.

Напомним, Рафаилов еще до полномасштабного вторжения сбежал на Россию, где активно дублировал в соцсетях тезисы рашистской пропаганды.

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В статье: Заря (Луганск) Сергей Рафаилов война с россией
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Источник:
lug.gp.gov.ua/

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