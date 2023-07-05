"Если мировое сообщество не отреагирует - наш мир обречен". Левченко - об угрозе теракта РФ на ЗАЭС
После подрыва Каховской ГЭС реакция мира была недостаточной
Фото: dynamo.kiev.ua
Президент профсоюза футболистов Нидерландов, экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался по поводу провокации на ЗАЭС со стороны России.
"В самом начале войны я сказал, что если Россия применит ядерное оружие, то это будет удар/взрыв одной из атомных электростанций. И, конечно, российские террористы обвинят во всем Украину, как это было, например, на Каховской плотине (ГЭС).
В настоящее время существует реальная угроза того, что Россия взорвет Запорожскую атомную электростанцию. Этому факту есть много причин. О последствиях взрыва мы можем только догадываться.
Я знаю, как отреагирует мировое сообщество, но если весь мир не предпримет решительных шагов, если все ограничится такими заявлениями, как "тревога" и "беспокойство", то наш мир обречен", - написал Левченко в своем Twitter.
Накануне Вооруженные Силы Украины предупреждали о возможной подготовке россиянами провокации на Запорожской АЭС.
Популярное сейчас
- Александрия объявила о продаже своего вратаря в Колос
- Бывший тренер ФК Красава трудоустроился в украинском клубе
- Ротаня оставили на Олимпиаду, арест соратника Павелко, Зарю возглавил серб. Главные новости за 4 июля
- СБУ задержала генсека УАФ - он будет доставлен в суд Львова
- Красотка дня. Яркая девушка экс-одноклубника Мудрика и нового товарища Зинченко. ФОТО
- Красное и черное. Ирина Морозюк побаловала фанатов кадрами в нижнем белье. ФОТО
Новости по теме
- 13:03 Украинские Коноплянка, Лужный и Левченко сыграют в благотворительном матче Game4Ukraine
- 23:59 Украинские Левченко: День Победы в России стал символом самовлюбленности, извращений и пляски на чьей-то могиле
- 22:44 Украинские Евгений Левченко: Не впервые российская армия пытает людей – между тем Россия все еще председательствует в ООН