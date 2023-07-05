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"Если мировое сообщество не отреагирует - наш мир обречен". Левченко - об угрозе теракта РФ на ЗАЭС

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После подрыва Каховской ГЭС реакция мира была недостаточной

"Если мировое сообщество не отреагирует - наш мир обречен". Левченко - об угрозе теракта РФ на ЗАЭС

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Президент профсоюза футболистов Нидерландов, экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался по поводу провокации на ЗАЭС со стороны России.

"В самом начале войны я сказал, что если Россия применит ядерное оружие, то это будет удар/взрыв одной из атомных электростанций. И, конечно, российские террористы обвинят во всем Украину, как это было, например, на Каховской плотине (ГЭС).

В настоящее время существует реальная угроза того, что Россия взорвет Запорожскую атомную электростанцию. Этому факту есть много причин. О последствиях взрыва мы можем только догадываться.

Я знаю, как отреагирует мировое сообщество, но если весь мир не предпримет решительных шагов, если все ограничится такими заявлениями, как "тревога" и "беспокойство", то наш мир обречен", - написал Левченко в своем Twitter.

Накануне Вооруженные Силы Украины предупреждали о возможной подготовке россиянами провокации на Запорожской АЭС.

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В статье: Евгений Левченко война с россией
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