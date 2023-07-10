  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. По площади – как один украинский город. В Генштабе рассказали, сколько кв. км ВСУ освободили на южном направлении
В тренде

По площади – как один украинский город. В Генштабе рассказали, сколько кв. км ВСУ освободили на южном направлении

Общие новости
(1 голосов)

О Бахмутском также есть данные

По площади – как один украинский город. В Генштабе рассказали, сколько кв. км ВСУ освободили на южном направлении

СБУ

Новина українською

За прошедшую неделю в результате наступления на Мелитопольском и Бердянском направлениях Вооруженные Силы Украины продвинулись более чем на один километр, об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

В целом продвижение на этих направлениях со времени начала наступления составляет 8,6 километров. За прошедшую неделю на юге Украины освобождено более 10 квадратных километров украинской земли. С начала наступления на Мелитопольском и Бердянском направлениях Силы обороны Украины освободили от российских оккупантов 169 квадратных километров – это примерно сопоставимо с площадью города Одесса. На этих территориях продолжаются мероприятия по разминированию местности, добавил Ковалев.

На Бахмутском направлении на прошлой неделе украинские военные освободили от российских оккупантов 4 квадратных километра территорий. В общем освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 24 квадратных километра. Украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника. Враг оказывает сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет свои резервы – продолжаются тяжелые бои.

Читайте такжеПВО, танки и другая техника. Генштаб обновил потери россиян за 9 июля

По теме
yellow-arrow
ПВО, танки и другая техника. Генштаб обновил потери россиян за 9 июля
yellow-arrow
В войне против врага погиб фанат ФК Днепр
yellow-arrow
Маляр: На Юге идет процесс закрепления на достигнутых рубежах. Подготовка к продолжению наступательных действий
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ковалев Генштаб ЗСУ война с россией генштаб
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/militarymediacenter

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде