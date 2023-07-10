По площади – как один украинский город. В Генштабе рассказали, сколько кв. км ВСУ освободили на южном направлении

За прошедшую неделю в результате наступления на Мелитопольском и Бердянском направлениях Вооруженные Силы Украины продвинулись более чем на один километр, об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

В целом продвижение на этих направлениях со времени начала наступления составляет 8,6 километров. За прошедшую неделю на юге Украины освобождено более 10 квадратных километров украинской земли. С начала наступления на Мелитопольском и Бердянском направлениях Силы обороны Украины освободили от российских оккупантов 169 квадратных километров – это примерно сопоставимо с площадью города Одесса. На этих территориях продолжаются мероприятия по разминированию местности, добавил Ковалев.

На Бахмутском направлении на прошлой неделе украинские военные освободили от российских оккупантов 4 квадратных километра территорий. В общем освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 24 квадратных километра. Украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника. Враг оказывает сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет свои резервы – продолжаются тяжелые бои.