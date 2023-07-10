В НАТО достигли консенсуса относительно отмены ПДЧ на пути Украины к членству в Альянсе

В НАТО договорились отменить План действий по членству для будущего вступления Украины в Альянс. Об этом сообщил в своем Твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"После интенсивных переговоров союзники по НАТО достигли консенсуса относительно отмены ПДЧ на пути Украины к членству в Альянсе. Я приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО. Это также лучший момент для того, чтобы внести ясность относительно приглашения Украине стать членом Альянса".

Following intensive talks, NATO allies have reached consensus on removing MAP from Ukraine's path to membership. I welcome this long-awaited decision that shortens our path to NATO. It is also the best moment to offer clarity on the invitation to Ukraine to become member. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 10, 2023

План действий по членству (ПДЧ) – это программа НАТО, в которую принимают страны на вступление. Ее одобрили в 1999 году и с тех пор через нее прошли 11 стран Европы. В прошлом году Альянс пригласил Финляндию и Швецию в НАТО без ПДЧ.