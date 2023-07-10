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В НАТО достигли консенсуса относительно отмены ПДЧ на пути Украины к членству в Альянсе

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Долгожданное решение

В НАТО достигли консенсуса относительно отмены ПДЧ на пути Украины к членству в Альянсе

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Новина українською

В НАТО договорились отменить План действий по членству для будущего вступления Украины в Альянс. Об этом сообщил в своем Твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"После интенсивных переговоров союзники по НАТО достигли консенсуса относительно отмены ПДЧ на пути Украины к членству в Альянсе. Я приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО. Это также лучший момент для того, чтобы внести ясность относительно приглашения Украине стать членом Альянса".

План действий по членству (ПДЧ) – это программа НАТО, в которую принимают страны на вступление. Ее одобрили в 1999 году и с тех пор через нее прошли 11 стран Европы. В прошлом году Альянс пригласил Финляндию и Швецию в НАТО без ПДЧ.

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В статье: Дмитрий Кулеба НАТО война с россией
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