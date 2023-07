В НАТО достигли консенсуса относительно отмены ПДЧ на пути Украины к членству в Альянсе

В НАТО договорились отменить План действий по членству для будущего вступления Украины в Альянс. Об этом сообщил в своем Твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Following intensive talks, NATO allies have reached consensus on removing MAP from Ukraine's path to membership. I welcome this long-awaited decision that shortens our path to NATO. It is also the best moment to offer clarity on the invitation to Ukraine to become member.