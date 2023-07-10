Буряк: Не знаю, что должно произойти, чтобы нивелировать ненависть к россиянам
Специалист высказался о россиянах и российско-украинской войне
fcdynamo.com
Экс-игрок и тренер "Динамо" Леонид Буряк в
"Я надеюсь, как и все болельщики, что следующий сезон будет успешным для "Динамо". Но главное, чтобы закончилась война. В свое время я много раз бывал в России, приезжал в Москву, Санкт-Петербург. Там, конечно, все было дорого-богато, но стоило отъехать куда-то рядом – и страшное дело. Сейчас же человек, который руководит тем государством, имел наглость поднять руку на Украину, хотя все время до войны он говорил, что мы братья, одной крови. И эти "братья" покалечили судьбы сотен, тысяч наших земляков, в том числе детей.
Отныне для меня лично ни одного поколения этой страны для нас не существует. Не знаю, что должно произойти, чтобы нивелировать ненависть к ним. Так же ненависть к людям, которые продолжают ходить на концерты, развлекаться, и ничего не делают для прекращения войны. Я понимаю, что очень трудно встать против своей страны, пойти на митинг, после чего оказаться за решеткой или вообще жизнь потерять. Но они радуются, поддерживают те зверства, которые совершает их армия. Я же продолжаю молить Бога, чтобы все закончилось, они ушли из нашей страны и отдали наши территории", – сказал Буряк.
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