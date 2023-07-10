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Мог отдать пас на любую дистанцию. Сегодня юбилей отмечает Леонид Буряк

Общие новости
(1 голосов)

70 лет

Мог отдать пас на любую дистанцию. Сегодня юбилей отмечает Леонид Буряк

ФК Динамо

Новина українською

Леонид Иосифович Буряк родился 10 июля 1953 года в Одессе. Буряк – советский и украинский футболист и тренер. В прошлом полузащитник киевского "Динамо" и сборной СССР, главный тренер сборной Украины в 2002-2003 гг.

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Также защищал цвета "Черноморца", московского "Торпедо" и "Металлиста". Успел поиграть в Финляндии.

В составе "Динамо" стал мастером спорта СССР, 5 раз выигрывал чемпионат СССР, трижды становился обладателем Кубка страны, выигрывал Кубок обладателей Кубков УЕФА и Суперкубок УЕФА в 1975-м. В том же году был номинирован на Золотой мяч (23 место).

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В статье: Леонид Буряк
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Комментарии (1)
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Консул (Звягель )
10.07.2023 в 10:30
Вітаємо !
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