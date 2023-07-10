Мог отдать пас на любую дистанцию. Сегодня юбилей отмечает Леонид Буряк
70 лет
ФК Динамо
Леонид Иосифович Буряк родился 10 июля 1953 года в Одессе. Буряк – советский и украинский футболист и тренер. В прошлом полузащитник киевского "Динамо" и сборной СССР, главный тренер сборной Украины в 2002-2003 гг.
Также защищал цвета "Черноморца", московского "Торпедо" и "Металлиста". Успел поиграть в Финляндии.
В составе "Динамо" стал мастером спорта СССР, 5 раз выигрывал чемпионат СССР, трижды становился обладателем Кубка страны, выигрывал Кубок обладателей Кубков УЕФА и Суперкубок УЕФА в 1975-м. В том же году был номинирован на Золотой мяч (23 место).
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Transfermarkt указал цену, которую Полесье заплатило за вингера Монпелье
- Источник назвал клубы, которые интересуются полузащитником Динамо
- Бывший спортдир ПСЖ: Мбаппе провел в Париже 6 лет и за эти 6 сезонов ЛЧ выиграли 6 разных клубов. Пора уйти
- Набили артиллерии, градов и ПВО. Генштаб о потерях россиян за 8 июля
- Главная звезда Ман Сити по выпивке построил бар в своем особняке за 8 миллионов долларов. ФОТО
- Роман Григорчук получил новый статус
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Консул (Звягель )
10.07.2023 в 10:30
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн