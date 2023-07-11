Сильный сигнал, траектория движения или отсутствие приглашения? Что уже успели сказать на саммите НАТО

Президент США Джо Байден встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в среду, 12 июля. Об этом на брифинге сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Участие Зеленского на саммите было под вопросом. Президент Украины прибудет в Вильнюс во вторник, он примет участие в ужине, а также в заседании Совета Украина-НАТО в среду. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил эту информацию.

На инаугурационном саммите Украина-НАТО будет предложен план вхождения Украины в НАТО. Столтенберг подчеркнул, что союзники пришлют сильный позитивный сигнал относительно пути Украины к членству в Альянс. Текст коммюнике опубликуют уже 11 июля. Также генсек добавил, что в пакете, который он предлагает на саммите для Украины, предусмотрена отмена требования по ПДЧ – это решение превратит процесс вступления страны в Альянс с двухэтапного на одноэтапный.

В то же время президент Литвы Гитанас Науседа видит готовность лидеров НАТО на принятие решения, где будет упоминание об определенном "приглашении" в Альянс для Украины. Об этом он заявил в общении с журналистами на саммите НАТО.

"Я думаю, что будет приглашение, но приглашение двигаться вперед, а не просто открывать двери для вступления в НАТО прямо сейчас, потому что тогда у нас будет дискуссия об активации статьи 5".

Украина должна вступить в НАТО "как можно скорее", но только после того, как российское вторжение "закончится", об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что США согласились с предложенной в Организации Североатлантического договора формулировкой относительно движения Украины к будущему обретению членства, но деталей не предоставил.

Немецкий Spiegel публикует фрагмент из текущей редакции заявления НАТО по Украине. Как утверждается, в ходе подготовки к саммиту членам не удалось согласовать текст итоговой декларации, но сейчас распространяется проект документа, декларирующий "будущее Украины с НАТО" – такая декларация была принята на саммите в Бухаресте в 2008 году. При этом, как и ранее сообщалось, сроки присоединения Украины к НАТО не приводятся, а приглашение поступит только в том случае, если все имеющиеся члены согласятся, что условия для этого соблюдены.

Окно возможностей для военного прогресса Украины "более или менее закроется до конца этого года" из-за предстоящих выборов в США и других странах, что может означать, что союзники не так охотно будут поддерживать нынешний уровень поддержки, об этом заявил во вторник на саммите НАТО президент Чешской Республики Петр Павел. "Что бы ни было достигнуто до конца этого года, это будет основой для переговоров".

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что Украина может рассчитывать на приток инвестиций только после завершения войны и вступления в НАТО. Писториус отметил, что Берлин принципиально поддерживает вступление Украины в НАТО и по этому поводу сейчас уже нет дискуссий в Альянсе.

"Компании, бизнесы со всего мира будут инвестировать только после войны. Не будет инвестиций во время любого перемирия – это будет только тогда, когда бизнес будет уверен в дальнейшем мире. Условия инвестиций – это определенность с границами, Украина должна быть сильной в военном смысле и не только, а также Украина должна быть частью Альянса. И это произойдет".

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что после завершения войны НАТО могло бы направить в Украину миротворцев. Он сказал о готовности Варшавы принять участие в возможной миссии по наблюдению за прекращением огня.

"Я не думаю, что Украина получит приглашение в НАТО в формальном смысле. Приглашение – важный шаг к членству. Но я был бы благодарен, если бы такое решение было принято. Если бы Украину приняли в НАТО сегодня во время войны, они требовали бы выполнения статьи 5. Тогда другим союзным государствам придется помогать Украине защищаться. А потом будет война. Поэтому, когда именно эта война закончится, я хочу, чтобы Украина была принята как можно быстрее".

Посол Литвы в НАТО также отметил, что Украина не получит приглашение на вступление в НАТО на саммите. Но будет разработана процедура, как получить это приглашение, пишет Bild.

Также на ряд заявлений успели отреагировать в ОП – Украина получит приглашение в НАТО на следующем саммите альянса, который в 2024 году состоится в Вашингтоне. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Радио Свобода.