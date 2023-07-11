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Зеленский: Похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса

Общие новости
(1 голосов)

"Неопределенность – это слабость"

Зеленский: Похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса

Getty Images_

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое сообщение в своем Telegram-канале. Он заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе обсуждаются формулировки без Украины.

"Мы ценим наших союзников. Мы ценим нашу общую безопасность. И мы всегда ценим открытый разговор. Украина будет представлена в Вильнюсе, на саммите НАТО. Потому что это – уважение. Но Украина тоже заслуживает уважения. Сейчас, на пути к Вильнюсу, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: это формулировка только относительно приглашения, а не относительно членства Украины".

"Беспрецедентно и абсурдно – когда нет никаких временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда взамен добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины... Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса".

"А значит, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО – в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и в дальнейшем продолжать свой террор. Неопределенность – это слабость. И я откровенно обсужу это на саммите".

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В статье: Владимир Зеленский НАТО война с россией
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Источник:
t.me/V_Zelenskiy_official

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Комментарии (3)
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старий фан (Рівне)
11.07.2023 в 14:11
Просто треба перестати красти.
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+1
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
11.07.2023 в 13:53
А не знаєш, чому в них немає готовності? Може тому, що один квн-балабол скорочував фінансування армії, гальмував ракетну програму, бачив "мір в глазах путлєра" і здав без бою на півдні сухопутний коридор до Криму, про який рашисти мріяли відкритим текстом з 2014? Може у НАТО і не буде готовності, допоки замість президента в Україні буде шоумен?
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+1
-1
Romanik2806 (Киев)
11.07.2023 в 14:14
що робив попередник? Чому в нього містично самі більші БК взривались в країні? Чи ТОмос тур заважав їм їх охоронять чи може просто здали і ждали як в Криму поки прийде дід Володя з Рашки. З Медведчуком бізнес ж був у Пороха спільний. От йому і пообіцяли крісло в респуліці Україна. А по поводу шоуменства, думаю Порох йому точно не уступає. То буржуйки, то прачечні.
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