Зеленский: Похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое сообщение в своем Telegram-канале. Он заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе обсуждаются формулировки без Украины.

"Мы ценим наших союзников. Мы ценим нашу общую безопасность. И мы всегда ценим открытый разговор. Украина будет представлена в Вильнюсе, на саммите НАТО. Потому что это – уважение. Но Украина тоже заслуживает уважения. Сейчас, на пути к Вильнюсу, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: это формулировка только относительно приглашения, а не относительно членства Украины".

"Беспрецедентно и абсурдно – когда нет никаких временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда взамен добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины... Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса".

"А значит, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО – в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и в дальнейшем продолжать свой террор. Неопределенность – это слабость. И я откровенно обсужу это на саммите".