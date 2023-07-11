Есть полуфинал! Ига Швентек - Элина Свитолина: видео обзор главных моментов матча

Элина Свитолина во второй раз в карьере пробилась в полуфинал Уимблдонского теннисного турнира. В четвертьфинальном поединке украинка одолела первую ракетку мира, Игу Швентек. Матч длился немного больше двух с половиной часов и включал в себя три полноценных сета. В решающей партии Элина сделала сразу два брейка, что против Швентек крайне редко кому-то удается, и уверенно одержала победу.

В полуфинале Уимблдона Свитолина встретится с чешкой Маркетой Вондроушовой. Интересно, что обе соперницы на текущем турнире не входят в число сеяных.

Уимблдон. Женщины. Четвертьфинал

Ига Швентек (Польша, 1) - Элина Свитолина (Украина, 76)