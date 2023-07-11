  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Есть полуфинал! Ига Швентек - Элина Свитолина: видео обзор главных моментов матча
В тренде

Есть полуфинал! Ига Швентек - Элина Свитолина: видео обзор главных моментов матча

Общие новости
(6 голосов)

Это было невероятно

Есть полуфинал! Ига Швентек - Элина Свитолина: видео обзор главных моментов матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Элина Свитолина во второй раз в карьере пробилась в полуфинал Уимблдонского теннисного турнира. В четвертьфинальном поединке украинка одолела первую ракетку мира, Игу Швентек. Матч длился немного больше двух с половиной часов и включал в себя три полноценных сета. В решающей партии Элина сделала сразу два брейка, что против Швентек крайне редко кому-то удается, и уверенно одержала победу.

В полуфинале Уимблдона Свитолина встретится с чешкой Маркетой Вондроушовой. Интересно, что обе соперницы на текущем турнире не входят в число сеяных.

Уимблдон. Женщины. Четвертьфинал
Ига Швентек (Польша, 1) - Элина Свитолина (Украина, 76)

По теме
yellow-arrow
Тренер Панатинаикоса: Матчи с Днепром-1 точно не будут легкой прогулкой
yellow-arrow
Запуск спортивного канала Суспільне Спорт состоится в ноябре
yellow-arrow
Элина Свитолина в третий раз в карьере вышла в полуфинал турнира серии Большого шлема
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элина Свитолина Уимблдон Ига Швёнтек
Оцените этот материал:
(6 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
11.07.2023 в 19:51
молодец ОДЕССИТКА
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде