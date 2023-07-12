Экс-хавбек Львова: Никто не хотел покидать клуб по собственному желанию

Экс-полузащитник "Львова" Ярослав Богунов рассказал о ситуации в его бывшем клубе.

– Когда вы узнали, что ФК "Львов" прекращает свое существование?

– Я в интернете прочитал, что клуб не проходил аттестацию на Первую лигу.

– Вы не владеете информацией о планах клуба.

– У меня никакой информации нет. Я был бы рад, если бы ФК "Львов" продолжил свое существование.

– Сколько ФК "Львов" задолжал вам и другим игрокам?

– Три месяца. Мы подали документы в палату разрешения споров УАФ. Продолжаются переговоры, чтобы вернуть заработанные средства.

– Вы допускаете, что руководство клуба имеет перед вами люфт в три месяца, который является допустимым, а потом закрыть клуб, чтобы ничего не выплачивать?

– Я думаю, это будет неправильно по отношению к футболистам.

– Никто из игроков не ушел по собственному желанию досрочно?

– Насколько я знаю, никто по собственному желанию покидать клуб не хотел. Всех попросили это сделать.

– Представители клуба контактируют с футболистами?

– Из клуба ни с кем не общался. УАФ разбирается с ФК "Львов".

– Можете прояснить ситуацию вокруг последнего матча с "Колосом"? Сначала была информация, что команда не поедет на этот матч. Потом сообщалось, что передумали и поедут в день игры, а в итоге выставили U-19. У вас есть объяснения?

– Все, что разносилось в медиа перед игрой, - полный бред. Нам за несколько дней до игры сообщили, что ключевые игроки в Ковалевку не едут. Зачем везти Рыбку, Богунова, Симинина на игру, которая ни на что не влияет?