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Зеленский назвал приоритетные темы саммита НАТО и объяснил, при каких условиях Украина должна получить приглашение в Альянс

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Три приоритета

Зеленский назвал приоритетные темы саммита НАТО и объяснил, при каких условиях Украина должна получить приглашение в Альянс

УНИАН

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна получить приглашение в НАТО, когда позволят условия безопасности.

"В сегодняшней повестке дня мы имеем три приоритета. Первый – новые пакеты поддержки для нашей армии на поле боя. Второе – считаю, это приглашение в НАТО. Нуждаемся в понимании, что мы будем иметь это приглашение на то время, когда ситуация с безопасностью это позволит. Хотим обсудить с нашими партнерами все эти вещи. И третье – мы обсудим сегодня гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО".

Вчера, 11 июля, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина будет принята в Альянс без ПДЧ, но Киев получит приглашение тогда, когда на это согласятся все члены Организации, плюс будут выполнены все условия.

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В статье: Владимир Зеленский НАТО война с россией
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Источник:
t.me/V_Zelenskiy_official

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