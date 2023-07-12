Зеленский назвал приоритетные темы саммита НАТО и объяснил, при каких условиях Украина должна получить приглашение в Альянс
Три приоритета
УНИАН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна получить приглашение в НАТО, когда позволят условия безопасности.
"В сегодняшней повестке дня мы имеем три приоритета. Первый – новые пакеты поддержки для нашей армии на поле боя. Второе – считаю, это приглашение в НАТО. Нуждаемся в понимании, что мы будем иметь это приглашение на то время, когда ситуация с безопасностью это позволит. Хотим обсудить с нашими партнерами все эти вещи. И третье – мы обсудим сегодня гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО".
Вчера, 11 июля, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина будет принята в Альянс без ПДЧ, но Киев получит приглашение тогда, когда на это согласятся все члены Организации, плюс будут выполнены все условия.
Популярное сейчас
- Ночью РФ атаковала Украину Шахедами – как справилась ПВО и где были прилеты
- ЛЧ. Цимбалюк с Урарту проиграли на последних минутах, Кочергин забивает, Капич дебютирует за Валмиеру, Пластун получил от косоваров
- "Держим кулаки за тебя", - Зинченко поздравил Свитолину с выходом в полуфинал Уимблдона. ФОТО
- Набили артиллерии, градов и ПВО. Генштаб о потерях россиян за 8 июля
- Ничто человеческое не чуждо. Мудрика заметили в бухарестском McDonalds. ВИДЕО
- Главная звезда Ман Сити по выпивке построил бар в своем особняке за 8 миллионов долларов. ФОТО
Новости по теме
- 20:49 Украинские Саммит НАТО принял решение по Украине, которое состоит из трех элементов
- 14:59 Украинские Сильный сигнал, траектория движения или отсутствие приглашения? Что уже успели сказать на саммите НАТО
- 13:22 Украинские Зеленский: Похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса