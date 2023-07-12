Зеленский назвал приоритетные темы саммита НАТО и объяснил, при каких условиях Украина должна получить приглашение в Альянс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна получить приглашение в НАТО, когда позволят условия безопасности.

"В сегодняшней повестке дня мы имеем три приоритета. Первый – новые пакеты поддержки для нашей армии на поле боя. Второе – считаю, это приглашение в НАТО. Нуждаемся в понимании, что мы будем иметь это приглашение на то время, когда ситуация с безопасностью это позволит. Хотим обсудить с нашими партнерами все эти вещи. И третье – мы обсудим сегодня гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО".

Вчера, 11 июля, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина будет принята в Альянс без ПДЧ, но Киев получит приглашение тогда, когда на это согласятся все члены Организации, плюс будут выполнены все условия.