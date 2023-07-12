Германия передает дополнительные пусковые установки Patriot – Президент Украины
И ракеты для них
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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс на саммит НАТО. Он сообщил, что был продолжен разговор о гарантиях безопасности для Украины на пути в Альянс с канцлером Германии Олафом Шольцом.
Есть договоренность о дополнительных пусковых установках "Пэтриот" и ракетах для них от Берлина. Зеленский поблагодарил за готовность Германии к длительной, многолетней поддержке Украины и защите свободы.
"Длительные программы поддержки – это лучший сигнал всем в мире, что наша Европа останется пространством безопасности и мира".
Также Зеленский уже успел провести встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Стороны обсудили гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО – "есть понимание Канады, будет понимание мира, готовится важная победа в сфере безопасности для Украины". Президент Украины благодарен Канаде за усиление украинских воинов бронетехникой.
Почалась зустріч із Премʼєром Великої Британії ???????? @RishiSunak. Наші переговори завжди посилюють глобальну безпеку! Новини будуть.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 12, 2023
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