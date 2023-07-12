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Германия передает дополнительные пусковые установки Patriot – Президент Украины

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И ракеты для них

Германия передает дополнительные пусковые установки Patriot – Президент Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс на саммит НАТО. Он сообщил, что был продолжен разговор о гарантиях безопасности для Украины на пути в Альянс с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Есть договоренность о дополнительных пусковых установках "Пэтриот" и ракетах для них от Берлина. Зеленский поблагодарил за готовность Германии к длительной, многолетней поддержке Украины и защите свободы.

"Длительные программы поддержки – это лучший сигнал всем в мире, что наша Европа останется пространством безопасности и мира".

Также Зеленский уже успел провести встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Стороны обсудили гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО – "есть понимание Канады, будет понимание мира, готовится важная победа в сфере безопасности для Украины". Президент Украины благодарен Канаде за усиление украинских воинов бронетехникой.

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В статье: Владимир Зеленский НАТО Олаф Шольц Джастин Трюдо Patriot
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Источник:
t.me/V_Zelenskiy_official

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