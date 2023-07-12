Онс Жабер - Елена Рыбакина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Елена Рыбакина действующая победительница Уимблдона. Что интересно, год назад в решающем поединке этого турнира казахстанка победила как раз Онс Жабер. Сейчас между соперницами паритет в личных встречах: сегодня кто-то из них выйдет вперед. Матч состоится на центральном корте первым запуском и должен начаться в 15:35.

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Уимблдон. Женщины. Четвертьфинал

12 июля. Начало в 15:35

Онс Жабер (Тунис, 6) – Елена Рыбакина (Казахстан, 3)