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Онс Жабер - Елена Рыбакина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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Битва за полуфинал

Онс Жабер - Елена Рыбакина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Елена Рыбакина действующая победительница Уимблдона. Что интересно, год назад в решающем поединке этого турнира казахстанка победила как раз Онс Жабер. Сейчас между соперницами паритет в личных встречах: сегодня кто-то из них выйдет вперед. Матч состоится на центральном корте первым запуском и должен начаться в 15:35.

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Уимблдон. Женщины. Четвертьфинал
12 июля. Начало в 15:35
Онс Жабер (Тунис, 6) – Елена Рыбакина (Казахстан, 3)

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В статье: Онс Жабер Уимблдон Елена Рыбакина смотреть футбол онлайн
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