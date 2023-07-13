Свитолина сражается с Вондроушовой за финал Уимблдона. Текстовая трансляция матча
Держим кулаки за украинку
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина в шаге от первого в своей карьере выхода в финал Мейджора. На ее пути к решающему матчу Уимблдона будет Маркета Вондроушова. Чешка раньше дальше третьего раунда на британских травяных кортах не заходила ни разу, так что для нее нынешний полуфинал первый в карьере. Свитолина на этой стадии соревнований в Лондоне уже однажды играла.
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Поединок Свитолина – Вондроушова состоится в четверг, 13 июля, в 15:30 по киевскому времени.
Следите за матчем между Свитолиной и Вондроушовой в текстовой трансляции на UA-Футбол прямо в этой новости ниже. Трансляция будет обновляться после каждого сыгранного гейма.
Свитолина против Вондроушовой в полуфинале Уимблдона: текстовая трансляция
16:18. Свитолина – Вондроушова 4:6, 0:3
Шестой гейм подряд выигрывает Вондроушова. У чешки выходит сейчас все, а Элина так и не может найти свою игру.
16:16. Свитолина – Вондроушова 4:6, 0:2
К сожалению, делает первый брейк в этом сете чешка. Элина проигрывает свою подачу со счета 30:15. Один брейк-поинт Элина отыграла, а второй уже не смогла.
16:11. Свитолина – Вондроушова 4:6, 0:1
Пытается более агрессивно играть Элина, но ошибок все еще очень много. Зацепиться за прием в стартовом гейме второго сета украинка не смогла.
16:07. Свитолина - Вондроушова 4:6
К сожалению, Элина проигрывает свою подачу со счета 40:15. Таким образом, первый сет выигрывает чешка. Пока очень много ошибается украинка.
16:03. Свитолина - Вондроушова 3:5
Не может найти свою игру Элина во второй половине сета. Однако, также стоит отдать должное сопернице. Гейм под ноль от Вондроушовой.
16:00. Свитолина - Вондроушова 3:4
Снова проигрывает свою подачу Элина. Первая подача Свитолиной не помогает сегодня – 15:40. Вондроушова будет подавать новыми мячами.
15:57. Свитолина - Вондроушова 3:3
Сразу сравнивает счет Элина. Чешка очень много ошибалась, а Элина принялась играть более агрессивно. Отметим две двойные ошибки соперницы Светолиной.
15:52. Свитолина - Вондроушова 2:3
Первые проблемы для украинки в этом матче. Начинает чешка переигрывать нашу спортсменку на задней линии. Под ноль проигрывает Элина свою подачу.
15:49. Свитолина – Вондроушова – 2:2
Следует отметить частые и подготовленные выходы к сетке в исполнении чешки. Шансов на приеме у Элины пока нет. 40:30 выигрывает свой гейм Вондроушова.
15:46. Свитолина - Вондроушова 2:1
В этом гейме у Элины не проходила первая подача, но за счет качественной игры на задней линии украинка свою подачу забрала и снова вышла вперед.
15:42. Свитолина - Вондроушова 1:1
Чешка тоже очень быстро выигрывает свою подачу. Стоит отметить частые выходы Вондроушовой к сетке.
15:40. Свитолина – Вондроушова 1:0.
Уверенный гейм в исполнении украинки. Пока много ошибается чешка.
15:38. Матч начался!
15:32. Первой будет подавать Свитолина. Пожелаем успехов Элине!
15:30. Девушки уже на корте. Совсем скоро начнется игра, которая будет проходить при закрытой крыше.
15:15. Добрый день, друзья! Уже через 15 минут начнется матч, который мы все ожидаем. Украинка уже победила первую ракетку мира, почему бы не обыграть чешку и не выйти в финал?
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