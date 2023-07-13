Свитолина сражается с Вондроушовой за финал Уимблдона. Текстовая трансляция матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина в шаге от первого в своей карьере выхода в финал Мейджора. На ее пути к решающему матчу Уимблдона будет Маркета Вондроушова. Чешка раньше дальше третьего раунда на британских травяных кортах не заходила ни разу, так что для нее нынешний полуфинал первый в карьере. Свитолина на этой стадии соревнований в Лондоне уже однажды играла.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок Свитолина – Вондроушова состоится в четверг, 13 июля, в 15:30 по киевскому времени.

Следите за матчем между Свитолиной и Вондроушовой в текстовой трансляции на UA-Футбол прямо в этой новости ниже. Трансляция будет обновляться после каждого сыгранного гейма.

Свитолина против Вондроушовой в полуфинале Уимблдона: текстовая трансляция

16:18. Свитолина – Вондроушова 4:6, 0:3

Шестой гейм подряд выигрывает Вондроушова. У чешки выходит сейчас все, а Элина так и не может найти свою игру.

16:16. Свитолина – Вондроушова 4:6, 0:2

К сожалению, делает первый брейк в этом сете чешка. Элина проигрывает свою подачу со счета 30:15. Один брейк-поинт Элина отыграла, а второй уже не смогла.

16:11. Свитолина – Вондроушова 4:6, 0:1

Пытается более агрессивно играть Элина, но ошибок все еще очень много. Зацепиться за прием в стартовом гейме второго сета украинка не смогла.

16:07. Свитолина - Вондроушова 4:6

К сожалению, Элина проигрывает свою подачу со счета 40:15. Таким образом, первый сет выигрывает чешка. Пока очень много ошибается украинка.

16:03. Свитолина - Вондроушова 3:5

Не может найти свою игру Элина во второй половине сета. Однако, также стоит отдать должное сопернице. Гейм под ноль от Вондроушовой.

16:00. Свитолина - Вондроушова 3:4

Снова проигрывает свою подачу Элина. Первая подача Свитолиной не помогает сегодня – 15:40. Вондроушова будет подавать новыми мячами.

15:57. Свитолина - Вондроушова 3:3

Сразу сравнивает счет Элина. Чешка очень много ошибалась, а Элина принялась играть более агрессивно. Отметим две двойные ошибки соперницы Светолиной.

15:52. Свитолина - Вондроушова 2:3

Первые проблемы для украинки в этом матче. Начинает чешка переигрывать нашу спортсменку на задней линии. Под ноль проигрывает Элина свою подачу.

15:49. Свитолина – Вондроушова – 2:2

Следует отметить частые и подготовленные выходы к сетке в исполнении чешки. Шансов на приеме у Элины пока нет. 40:30 выигрывает свой гейм Вондроушова.

15:46. Свитолина - Вондроушова 2:1

В этом гейме у Элины не проходила первая подача, но за счет качественной игры на задней линии украинка свою подачу забрала и снова вышла вперед.

15:42. Свитолина - Вондроушова 1:1

Чешка тоже очень быстро выигрывает свою подачу. Стоит отметить частые выходы Вондроушовой к сетке.

15:40. Свитолина – Вондроушова 1:0.

Уверенный гейм в исполнении украинки. Пока много ошибается чешка.

15:38. Матч начался!

15:32. Первой будет подавать Свитолина. Пожелаем успехов Элине!

15:30. Девушки уже на корте. Совсем скоро начнется игра, которая будет проходить при закрытой крыше.

15:15. Добрый день, друзья! Уже через 15 минут начнется матч, который мы все ожидаем. Украинка уже победила первую ракетку мира, почему бы не обыграть чешку и не выйти в финал?