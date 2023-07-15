Сегодня состоится финал Уимблдона-2023 в женском одиночном разряде

Сегодня, 15-го июля, в Лондоне состоится финал турнира "Большого шлема" Уимблдон в женском одиночном разряде. За трофей сразятся чешка Маркета Вондроушова и представительница Туниса Онс Жабер.

Кто бы ни стал победительницей, для нее это будет дебютный подобный титул. Вондроушова впервые дошла до финала Уимблдона, Онс Жабер – во второй раз. В 2022-м она уступила здесь Елене Рыбакиной из Казахстана.

Более того, для Жабер или Вондрушовой сегодняшняя победа станет первой на турнирах Большого шлема вообще. У представительницы Туниса уже есть два проигранных финала (кроме финала Уимблдона-2022, финал US-Open-2022), у представительницы Чехии – один проигранный финал (Ролан Гаррос-2019).

Матч начнется в 16.00.