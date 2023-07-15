Маркета Вондроушова - Онс Жабер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Уимблдона-2023
Маркета Вондроушова - Онс Жабер: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.07.2023 ⋇ Теннис онлайн на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Уимблдон получит новую победительницу. Раньше ни Онс Жабер, ни Маркета Вондроушова не выигрывали этот турнир. Обе уже были в финалах ТБШ, но никогда еще не добывали титул. Так что сегодняшний день для одной из девушек станет историческим.
Отметим, что чешская теннисистка в полуфинале прошла нашу Элину Светолину. Прежде она победила Джессику Пегулу, Марию Боузкову, Дону Векич, Веронику Кудерметову и Пейтон Стернс.
У Онс Жабер на этом турнире есть победы над Ариной Соболенко, Еленой Рыбакиной, Петрой Квитовой, Бьянкой Андрееску, Чжуо Бей и Магдаленою Френх.
Начало финала – 16:00.
Уимблдон 2023. Финал
Маркета Вондроушова – Онс Жабер
Трансляция в Украине – Setanta Sports
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