Джокович – Алькарас: Анонс сегодняшнего финала Уимблдон 2023
16.07.2023 финал Уимблдона 2023
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 16 июля состоится финальный матч старейшего турнира серии Grand Slam – Wimbledon.
В решающем поединке за главный титул соревнований сыграют лучший теннисист планеты, номер 1 мирового рейтинга Карлос Алькарас и вторая ракетка мира Новак Джокович.
Карлос Алькарас: путь к финалу
1/64. Жереми Шарди (АТР №542) (6-0; 6-2; 7-5)
1/32. Александр Мюллер (АТР №84) (6-4; 7-6; 6-3)
1/16. Николас Харри (АТР №28) (6-3; 6-7; 6-3; 7-5)
1/8. Маттео Берреттини (АТР №38) (3-6; 6-3; 6-3; 6-3)
1/4. Хольгер Руне (АТР №6) (7-6; 6-4; 6-4)
1/2. Даниил Медведев (АТР №3) (6-3; 6-3; 6-3)
Новак Джокович: путь к финалу
1/64. Пердро Качин (АТР №68) (6-3; 6-3; 7-6)
1/32. Джордан Томпсон (АТР №70) (6-3; 7-6; 7-5)
1/16. Станислас Вавринка (АТР №88) (6-3; 6-1; 7-6)
1/8. Хуберт Хуркач (АТР №18) (7-6; 6-7; 7-5; 6-4)
1/4. Андрей Рублев (АТР №7) (4-6; 6-1; 6-4; 6-3)
1/2. Яник Зиннер (АТР №8) (6-3; 6-4; 7-6)
Для Новака Джоковича этот финал станет девятым в карьере на травяном Grand Slam (семь раз Новак брал титул – 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022). В случае сегодняшней победы серб догонит рекордсмена соревнований, швейцарца Роджера Федерера, в активе которого 8 побед на Уимблдоне.
Всего в карьере Джоковича 23 победы на турнирах серии Grand Slam. По этому показателю он является абсолютным рекордсменом в истории мирового тенниса. Для Новака сегодняшний матч особенный и потому, что победа позволит ему приблизиться к еще одному историческому достижению – после триумфов на Australian Open и Ролан Гаррос он может стать первым теннисистом, которому удастся завоевать все четыре титула Grand Slam в одном сезоне (US Open пройдет с 28 августа по 10 сентября).
Алькарас имеет гораздо меньший список достижений. Этот финал станет для него только вторым на Grand Slam и первым на Уимблдоне (в прошлом году он победил на US Open).
Между собой теннисисты встречались всего дважды. По количеству побед пока паритет – 1-1.
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