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Геращенко и Левченко принесли Украине первые лицензии на Олимпиаду-2024 в прыжках в высоту

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Геращенко завоевала золото на этапе Бриллиантовой лиги в Польше, у Левченко - бронза

Геращенко и Левченко принесли Украине первые лицензии на Олимпиаду-2024 в прыжках в высоту

фото - Getty Images

Новина українською

Украина получила первые лицензии на Олимпиаду-2024 в прыжках в высоту, которая пройдет в Париже. Благодаря тому, что Ирина Геращенко и Юлия Левченко выполнили олимпийский норматив 1.97 метра, "желто-синие" получили путевки на предстоящий турнир.

Кроме лицензий, легкоатлетки получили две медали. Геращенко получила золото, а Левченко - бронзу. Места распределились между спортсменками по количеству попыток. Также в турнире участвовала Екатерина Табашник, которая заменила Ярославу Магучих. Действующая чемпионка Бриллиантовой лиги не смогла прилететь в Польшу из-за отмены авиарейса.

Екатерина первой выбыла из борьбы. Она допустила три ошибки на высоте 1.92 метра.

Бриллиантовая лига-2023. Прыжки в высоту (женщины)

Ирина Геращенко (Украина) - 1.98 м

Никола Олислагерс (Австралия) - 1.98 м

Юлия Левченко (Украина) - 1.98 м

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В статье: Юлия Левченко Ярослава Магучих Екатерина Табашник Ирина Геращенко
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