Геращенко и Левченко принесли Украине первые лицензии на Олимпиаду-2024 в прыжках в высоту
Геращенко завоевала золото на этапе Бриллиантовой лиги в Польше, у Левченко - бронза
фото - Getty Images
Украина получила первые лицензии на Олимпиаду-2024 в прыжках в высоту, которая пройдет в Париже. Благодаря тому, что Ирина Геращенко и Юлия Левченко выполнили олимпийский норматив 1.97 метра, "желто-синие" получили путевки на предстоящий турнир.
Кроме лицензий, легкоатлетки получили две медали. Геращенко получила золото, а Левченко - бронзу. Места распределились между спортсменками по количеству попыток. Также в турнире участвовала Екатерина Табашник, которая заменила Ярославу Магучих. Действующая чемпионка Бриллиантовой лиги
Екатерина первой выбыла из борьбы. Она допустила три ошибки на высоте 1.92 метра.
Бриллиантовая лига-2023. Прыжки в высоту (женщины)
Ирина Геращенко (Украина) - 1.98 м
Никола Олислагерс (Австралия) - 1.98 м
Юлия Левченко (Украина) - 1.98 м
Популярное сейчас
- "Я расскажу твоей маме, что ты мне только что наговорил". Как арбитры АПЛ оттачивают свой стиль
- ВСУ ликвидировали российского полковника, командовавшего разведывательной бригадой армии РФ
- Российские ракеты С-300 попали в стадион и дорогу в Харькове
- Украинские пограничники зафиксировали движение большой колонны вагнеровцев в Беларуси
- С дочерью и собакой. Свитолина показала, как отдыхает после феерического Уимблдона. ФОТО
- Звезда Ман Сити замечен в Греции в компании претендентки на титул Мисс Италия. ФОТО