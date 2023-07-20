Как Фергюсон с Бекхэмом. Хачериди рассказал, почему Кварцяный запустил в него бутылкой в раздевалке

Экс-защитник сборной Украины Евгений Хачериди, который в свое время работал под руководством Виталия Кварцяного в "Волыни" вспомнил легендарную историю о броске бутылкой в раздевалке.

"Много было интересного. Помню, играли мы с "Энергетиком" из Бурштына. Был сильный дождь, поле превратилось в грязь, а я забыл взять бутсы с металлическими шипами и играл в копочках, и раз пять поскользнулся и упал.

В перерыве в раздевалку заходит Кварцяный и давай всем пихать. Здесь очередь доходит до меня. Владимирович держал в руках пол-литровую бутылку воды и как запустит ее в меня – попал в колено, аж синяк остался. Можно сказать, повторил историю Фергюсона с Бекхэмом.

На второй тайм мы вышли заведенные и в итоге победили. После игры Владимирович уже остыл и мы нормально пообщались. Я сам виноват, что не взял бутсы с железными шипами.

Также у Кварцяного была овчарка Рокки. Очень умный пес! Он его постоянно брал на тренировки. Рокки у нас вместо футболиста отбирал мяч, когда мы играли в квадрат. Владимирович нам его постоянно в пример ставил: "Вот как надо мяч отбирать!". А Рокки, если отбирал мяч, то прокусывал его. Поэтому постоянно приходилось менять мячи – как минимум два за тренировку", – сказал Хачериди.