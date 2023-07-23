"Первая боевая задача": Владислав Ващук опубликовал фото с фронта
Работает на Купянском направлении
Facebook Ващука
Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук опубликовал в соцсетях свои фотографии из первой для себя боевой задачи.
Экс-футболист выложил несколько фото из разных локаций, на одной из которых было видно его местоположение. Речь идет о Купянском направлении на Харьковщине.
Ващук коротко подписал свой пост: "Первая боевая задача".
Владислав ранее рассказывал, что служит боевым медиком.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Гендиректор Руха: Полесье и Шахтер трижды переобулись в полете. Позавчера все вместе за УПЛ ТВ. Сейчас - XSPORT
- Ракетная атака на Одесскую область. Россияне разрушили Преображенский собор УПЦ МП
- Мудрик ударом из-за пределов штрафной забил дебютный гол за Челси. ВИДЕО
- Под Луганском ВСУ FPV-дроном ликвидировали комбрига РФ – любимца кремлевской пропаганды
- Красотка дня. Прекрасная жена нового звездного партнера Цыганкова в Жироне. ФОТО
- С дочерью и собакой. Свитолина показала, как отдыхает после феерического Уимблдона. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
дід Сашко
23.07.2023 в 15:56
Ответить
+1
0
terber (ternopil)
23.07.2023 в 15:22
Ответить
0
-1
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн