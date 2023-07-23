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"Первая боевая задача": Владислав Ващук опубликовал фото с фронта

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Обновлено
(1 голосов)

Работает на Купянском направлении

"Первая боевая задача": Владислав Ващук опубликовал фото с фронта

Facebook Ващука

Новина українською

Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук опубликовал в соцсетях свои фотографии из первой для себя боевой задачи.

Экс-футболист выложил несколько фото из разных локаций, на одной из которых было видно его местоположение. Речь идет о Купянском направлении на Харьковщине.

Ващук коротко подписал свой пост: "Первая боевая задача".

Владислав ранее рассказывал, что служит боевым медиком.

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В статье: Владислав Ващук война с россией
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Комментарии (2)
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дід Сашко
23.07.2023 в 15:56
а ти як і я на дивані.
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+1
0
terber (ternopil)
23.07.2023 в 15:22
на камеру
Ответить
0
-1

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