"Первая боевая задача": Владислав Ващук опубликовал фото с фронта

Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук опубликовал в соцсетях свои фотографии из первой для себя боевой задачи.

Экс-футболист выложил несколько фото из разных локаций, на одной из которых было видно его местоположение. Речь идет о Купянском направлении на Харьковщине.

Ващук коротко подписал свой пост: "Первая боевая задача".

Владислав ранее рассказывал, что служит боевым медиком.