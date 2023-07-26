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Глава МИД Венгрии: Олимпиада, проведенная с полным кол-вом участников, может помочь в мирном урегулировании войны в Украине

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Господин Сийярто приехал в Японию

Глава МИД Венгрии: Олимпиада, проведенная с полным кол-вом участников, может помочь в мирном урегулировании войны в Украине

Szijjártó Péter

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опубликовал в Facebook новый пост после встречи с вице-президентом Международного олимпийского комитета.

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"Поговорили о том, как было бы хорошо, если бы спорт был инструментом мира, а спорт и геополитика резко отделились. Олимпиада, проведенная с полноправным участием, может оказать большую помощь в военных конфликтах, в том числе в мирном урегулировании продолжающейся войны в Украине".

"Не говоря уже о том, что проигравшими олимпийского бойкота являются спортсмены, которые всю жизнь тренировались и готовились, и никто из них не принимает политических решений. Олимпиада должна быть не о политике, а о спорте и спортсменах, у Олимпиады есть реальная миссия по созданию мира".

"Мы, венгры, особенно чувствительны к этому вопросу, потому что более 100 венгерских спортсменов "лишили жизни" коммунистическим бойкотом Олимпиады 1984 года в Лос-Анджелесе. Многие из них так и не имели возможности принять участие в Олимпиаде".

"Мы, венгры, не только говорим о миротворческой силе спорта, но и действуем для него. В связи с этим мы предоставили возможность женской сборной Украины по гандболу сыграть отборочный чемпионат мира, а белорусской футбольной сборной – отборочный чемпионат Европы в Венгрии. Мы продолжаем предоставлять площадки для проведения спортивных мероприятий, которые из-за войны не могут быть проведены на первоначальных местах".

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В статье: Олимпиада Петер Сийярто война с россией
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Комментарии (1)
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старий фан (Рівне)
26.07.2023 в 11:55
А можливо в знак солідарності з росією та білорусією Угорщина теж відмовиться від олімпіади?
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