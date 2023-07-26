  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ГБР сообщило о подозрении в госизмене экс-владельцу киевского Арсенала Вадиму Рабиновичу
В тренде

ГБР сообщило о подозрении в госизмене экс-владельцу киевского Арсенала Вадиму Рабиновичу

Общие новости
(1 голосов)

Экс-нардепу от ОПЗЖ

ГБР сообщило о подозрении в госизмене экс-владельцу киевского Арсенала Вадиму Рабиновичу

ДБР

Новина українською

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в государственной измене бывшему народному депутату Украины от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" и экс-владельцу киевского "Арсенала" Вадиму Рабиновичу. Депутат распространял среди населения и политического руководства стран Европейского Союза антиукраинскую пропагандистскую информацию, отмечает ГБР.

"Рабинович в своих многочисленных выступлениях и интервью обнародовал манипулятивные высказывания, которые несли вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины. Его пропагандистская деятельность помогала руководству российской федерации достигать своих военно-политических целей и обеспечивала рф идеологическую помощь в проведении подрывной деятельности против Украины".

Читайте такжеГБР задержало бывшего одесского военкома. Его мать – владелица дома в Испании стоимостью более 4 млн евро

Бывшему народному депутату Украины сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Сообщение о подозрении осуществлено путем направления соответствующего запроса о международной правовой помощи в Государство Израиль. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас Рабинович скрывается за границей.

По теме
yellow-arrow
Украина инвестирует 40 миллиардов гривен из госбюджета в производство беспилотников
yellow-arrow
Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики не поддержал отставку Ткаченко – нардепы отреагировали
yellow-arrow
Глава МИД Венгрии: Олимпиада, проведенная с полным кол-вом участников, может помочь в мирном урегулировании войны в Украине
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вадим Рабинович Арсенал (Киев) война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
dbr.gov.ua

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде