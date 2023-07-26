ГБР сообщило о подозрении в госизмене экс-владельцу киевского Арсенала Вадиму Рабиновичу
Экс-нардепу от ОПЗЖ
ДБР
Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в государственной измене бывшему народному депутату Украины от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" и экс-владельцу киевского "Арсенала" Вадиму Рабиновичу. Депутат распространял среди населения и политического руководства стран Европейского Союза антиукраинскую пропагандистскую информацию, отмечает ГБР.
"Рабинович в своих многочисленных выступлениях и интервью обнародовал манипулятивные высказывания, которые несли вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины. Его пропагандистская деятельность помогала руководству российской федерации достигать своих военно-политических целей и обеспечивала рф идеологическую помощь в проведении подрывной деятельности против Украины".
Бывшему народному депутату Украины сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Сообщение о подозрении осуществлено путем направления соответствующего запроса о международной правовой помощи в Государство Израиль. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас Рабинович скрывается за границей.
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