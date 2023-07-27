Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации
Еще на 90 дней
Залізний нардеп
Парламент продлил действие военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года. Соответствующие постановления поддержали 347 и 334 депутата соответственно.
Это уже восьмое продление всеобщей мобилизации с начала полномасштабной войны. Такие решения уже принимали 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа, 16 ноября 2022 года, а также 7 февраля и 2 мая 2023-го.
Это означает, что парламентские выборы, которые запланированы в Украине на конец октября, не состоятся.
Во время военного положения невозможно прекратить полномочия президента, Верховной Рады, правительства, судов, омбудсмена и некоторых других органов власти. Нельзя внести изменения в Конституцию и провести выборы.
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