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Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации

Общие новости
(1 голосов)

Еще на 90 дней

Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации

Залізний нардеп

Новина українською

Парламент продлил действие военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года. Соответствующие постановления поддержали 347 и 334 депутата соответственно.

Это уже восьмое продление всеобщей мобилизации с начала полномасштабной войны. Такие решения уже принимали 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа, 16 ноября 2022 года, а также 7 февраля и 2 мая 2023-го.

Это означает, что парламентские выборы, которые запланированы в Украине на конец октября, не состоятся.

Во время военного положения невозможно прекратить полномочия президента, Верховной Рады, правительства, судов, омбудсмена и некоторых других органов власти. Нельзя внести изменения в Конституцию и провести выборы.

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В статье: военное положение в Украине мобилизация война с россией
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Источник:
t.me/yzheleznyak

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Комментарии (3)
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Romanik2806 (Киев)
27.07.2023 в 15:15
Після 2 - х продовжень воєнного стану, вводиться стан війни. Ось Вам і Конституція. А вони кажуть йти обороняти. Кого? можновладців та їх статки?
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0
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FC Energy (Новая Каховка)
27.07.2023 в 15:30
дом и семьи
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Romanik2806 (Киев)
27.07.2023 в 16:47
якщо згідно закону все буде зроблено. А не вводить військовий стан, коли офіційно і війни немає.
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