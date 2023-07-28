Зеленский заявил, что Украина ищет ПВО для защиты Одессы. В ОК Юг сообщили об огромном риске для портов

Украина ищет системы противовоздушной обороны для защиты Одессы и всего юга от российских атак. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Заслушал доклад по ликвидации последствий российских ударов по Одессе, по области. Здесь, в Свято-Преображенском храме, который Россия пыталась уничтожить, чувствуется, что наши люди, наш дух все равно сильнее. Сильнее, чем российский террор. Ищем системы ПВО, чтобы защитить Одессу, весь наш юг. И я благодарю всех в мире, кто уже присоединился к этой работе с нами".

Если российские ракетные обстрелы портовой инфраструктуры будут продолжаться, Украина уже через два-три месяца может остаться без портов. Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, выступая в эфире телемарафона. Украинской армии нужны комплексы ПВО, которые могут сбивать все типы ракет, также Гуменюк в который раз напомнила о необходимости передачи самолетов F-16. С их помощью военные смогут бить по вооружению и кораблям российских оккупантов, с которых они запускают ракеты.

"Нам нужна противовоздушная и противоракетная оборона. Усиленная, мощная, современная, способная противостоять тем типам ракет, которые использует против нас противник. Через два-три месяца у нас может не остаться ни одного порта. Они хотят доминировать на Черном море. Они хотят иметь монополию на зерно. Они хотят уничтожить Украину как страну, способную кормить весь мир".