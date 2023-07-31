  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Министр обороны Италии заявил о необходимости "политического выбора, который определит окончание войны" – в ОП отреагировали
В тренде

Министр обороны Италии заявил о необходимости "политического выбора, который определит окончание войны" – в ОП отреагировали

Общие новости
(1 голосов)

Тремя тезисами

Министр обороны Италии заявил о необходимости "политического выбора, который определит окончание войны" – в ОП отреагировали

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил о необходимости "политического выбора, который определит окончание конфликта". В интервью газете Corriere della Sera Крозетто он сказал, что ситуация на фронте в войне между Украиной и РФ "зашла в тупик", и это "заставляет задуматься о долгосрочных сроках завершения войны".

"Украинское контрнаступление, как некоторые из нас предполагали, столкнулось с рядом трудностей. Российские окопы затрудняют наступательные действия. Поэтому может быть политический выбор, который определит окончание конфликта. К сожалению, никто не знает, когда закончится война".

Ему ответили в Офисе президента, это сделал советник Ермака Михаил Подоляк – он напомнил о необходимости передачи Украине авиации, дальнобойных ракет и противовоздушной обороны:

"Министр обороны Италии абсолютно прав, когда говорит, что анализ событий на линии фронта говорит о необходимости принятия "политического решения". Это решение очень простое и известное: 1. Решение о разблокировании предоставления Украине авиации, включая самолеты F-16. 2. Решение о разблокировании передачи дальнобойных ракет. 3. Решение об увеличении поставок современных систем ПРО и ПВО".

"Все эти решения известны, но главное – их своевременность. По остальным надо понимать: россияне должны быть выбиты с оккупированных территорий военным путем, а путинское вторжение – потерпеть тотальное фиаско. Любой другой "политический" результат станет крахом системы глобального порядка безопасности и триумфом кровавых людоедов по всему миру".

Гвидо Крозетто – итальянский политик и бизнесмен, министр обороны с 22 октября 2022 года в правительстве Джорджи Мелони. С 8 мая 2008 года по 16 ноября 2011 года занимал должность младшего статс-секретаря министерства обороны в четвертом правительстве Берлускони.

Читайте такжеГлава МИД Венгрии: Олимпиада, проведенная с полным кол-вом участников, может помочь в мирном урегулировании войны в Украине

По теме
yellow-arrow
Кривбасс - о ракетном обстреле Кривого Рога: Никогда не простим
yellow-arrow
Россияне атаковали Кривой Рог двумя ракетами – названо кол-во жертв, показаны последствия удара (upd)
yellow-arrow
В Кривом Роге прогремели взрывы – местные СМИ сообщили о прилете в жилой дом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Михаил Подоляк война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
corriere.it

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
RicoRico (Кривой Рог)
31.07.2023 в 12:05
Підсмоктуйте далі, виродки. Як кремль впаде - вас своїй ж суди посадять у в'язницю за те що брали гроші в русаків.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде