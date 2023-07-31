Министр обороны Италии заявил о необходимости "политического выбора, который определит окончание войны" – в ОП отреагировали

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил о необходимости "политического выбора, который определит окончание конфликта". В интервью газете Corriere della Sera Крозетто он сказал, что ситуация на фронте в войне между Украиной и РФ "зашла в тупик", и это "заставляет задуматься о долгосрочных сроках завершения войны".

"Украинское контрнаступление, как некоторые из нас предполагали, столкнулось с рядом трудностей. Российские окопы затрудняют наступательные действия. Поэтому может быть политический выбор, который определит окончание конфликта. К сожалению, никто не знает, когда закончится война".

Ему ответили в Офисе президента, это сделал советник Ермака Михаил Подоляк – он напомнил о необходимости передачи Украине авиации, дальнобойных ракет и противовоздушной обороны:

"Министр обороны Италии абсолютно прав, когда говорит, что анализ событий на линии фронта говорит о необходимости принятия "политического решения". Это решение очень простое и известное: 1. Решение о разблокировании предоставления Украине авиации, включая самолеты F-16. 2. Решение о разблокировании передачи дальнобойных ракет. 3. Решение об увеличении поставок современных систем ПРО и ПВО". "Все эти решения известны, но главное – их своевременность. По остальным надо понимать: россияне должны быть выбиты с оккупированных территорий военным путем, а путинское вторжение – потерпеть тотальное фиаско. Любой другой "политический" результат станет крахом системы глобального порядка безопасности и триумфом кровавых людоедов по всему миру".

Гвидо Крозетто – итальянский политик и бизнесмен, министр обороны с 22 октября 2022 года в правительстве Джорджи Мелони. С 8 мая 2008 года по 16 ноября 2011 года занимал должность младшего статс-секретаря министерства обороны в четвертом правительстве Берлускони.