СБУ проводит досудебное расследование относительно Сергея Бубки - его подозревают в ведении бизнеса с оккупантами
Согласно расследованию СМИ, фирма Бубки вела бизнес на оккупированных территориях
Фото: dnl.com.ua/ автор неизвестен
Нардеп и олимпийский чемпион Жан Беленюк обратился в СБУ с запросом относительно журналистского расследования Bihus.info о Сергее Бубке и опубликовал ответ, который получил от Службы безопасности Украины.
Напомним, что согласно расследованию, фирма Монблан, которая принадлежит известному украинскому легкоатлету Сергею Бубке и его брату Василию, работает на временно оккупированных территориях и продает топливо террористам.
"Ваше депутатское обращение по результатам журналистского расследования, размещенного на информационном интернет-ресурсе Bihus.Info, рассмотрено.
Сообщаем, что следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по признакам преступления, предусмотренного статьей 111-2 Уголовного кодекса Украины, о совершении учредителями и должностными лицами ООО "Фирма Монблан" умышленных действий, направленных на помощь государству-агресору, вооруженным формированием и оккупационной администрации государства-агрессора с целью причинения вреда Украине, предметом исследования которого являются, в том числе, сведения, указанные в депутатском обращении. Досудебное расследование в настоящее время продолжается", - говорится в сообщении.
Популярное сейчас
- Оболонь - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Состоялась жеребьевка 3-го предварительного этапа Кубка Украины
- Скрипник: Не надо нам в упрек говорить, что мы должны были. Мы ничего не должны
- Командующий Нацгвардии рассказал, будут ли участвовать в войне освобожденные командиры Азова
- Мбаппе взорвал соцсети новым нарядом. Фанаты увидели намек на новый клуб. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка героя первого тура в составе Полесья. ФОТО