СБУ проводит досудебное расследование относительно Сергея Бубки - его подозревают в ведении бизнеса с оккупантами

Нардеп и олимпийский чемпион Жан Беленюк обратился в СБУ с запросом относительно журналистского расследования Bihus.info о Сергее Бубке и опубликовал ответ, который получил от Службы безопасности Украины.

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Напомним, что согласно расследованию, фирма Монблан, которая принадлежит известному украинскому легкоатлету Сергею Бубке и его брату Василию, работает на временно оккупированных территориях и продает топливо террористам.