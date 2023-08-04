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СБУ проводит досудебное расследование относительно Сергея Бубки - его подозревают в ведении бизнеса с оккупантами

Общие новости
(1 голосов)

Согласно расследованию СМИ, фирма Бубки вела бизнес на оккупированных территориях

СБУ проводит досудебное расследование относительно Сергея Бубки - его подозревают в ведении бизнеса с оккупантами

Фото: dnl.com.ua/ автор неизвестен

Новина українською

Нардеп и олимпийский чемпион Жан Беленюк обратился в СБУ с запросом относительно журналистского расследования Bihus.info о Сергее Бубке и опубликовал ответ, который получил от Службы безопасности Украины.

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Напомним, что согласно расследованию, фирма Монблан, которая принадлежит известному украинскому легкоатлету Сергею Бубке и его брату Василию, работает на временно оккупированных территориях и продает топливо террористам.

"Ваше депутатское обращение по результатам журналистского расследования, размещенного на информационном интернет-ресурсе Bihus.Info, рассмотрено.

Сообщаем, что следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по признакам преступления, предусмотренного статьей 111-2 Уголовного кодекса Украины, о совершении учредителями и должностными лицами ООО "Фирма Монблан" умышленных действий, направленных на помощь государству-агресору, вооруженным формированием и оккупационной администрации государства-агрессора с целью причинения вреда Украине, предметом исследования которого являются, в том числе, сведения, указанные в депутатском обращении. Досудебное расследование в настоящее время продолжается", - говорится в сообщении.

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В статье: Сергей Бубка Жан Беленюк война с россией
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Комментарии (2)
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SeventyFour (Phoenix)
04.08.2023 в 19:50
Давно пора этого коллаборанта на нары
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shura73 (угледар)
04.08.2023 в 20:38
если виновен согласен,и братьев суркисов туда же
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