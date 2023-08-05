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Военная помощь Украине - стало известно о новых поставках техники из Германии, Болгарии и Литвы

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Страны НАТО предоставят ВСУ целый ряд техники

Военная помощь Украине - стало известно о новых поставках техники из Германии, Болгарии и Литвы

U.S. Navy photo by Photographer’s Mate Airman Jeremy L. Grisham

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Стало известно об очередных партиях военной помощи от стран НАТО для Украины - в них вошли средства ПВО, гаубицы, БПЛА, танки разминирования и прочая амуниция.

Германия предоставит две самоходные гаубицы Zuzana 2, 6 танков разминирования WISENT 1, 5 мобильных разведывательных систем SurveilSPIRE, 177 пограничных машин, 84 разведывательных беспилотника VECTOR.

Литва передаст Украине ракеты NASAMS и беспилотники, а также материально-техническое оборудование, детские кроватки и многое другое. Еще страна продолжит обучать украинских военных, оказывать медицинскую помощь и реабилитацию, консультировать экспертов, вносить средства в международные фонды помощи Украине.

Правительство Болгарии в то же время одобрило поставки в Украину почти сотни бронетранспортеров. Когда они могут оказаться в Украине – не сообщается.

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В статье: Болгария Германия Литва война с россией
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