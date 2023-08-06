Цуренко выиграла квалификацию и сыграет в основной сетке WTA 1000 в Монреале
Она станет четвертой украинкой в основной части турнира
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Леся Цуренко выиграла квалификацию и сыграет в основной сетке WTA 1000 в Монреале. В Канаде теннисистка успешно прошла два раунда и смогла попасть в основную часть турнира.
В финальном поединке она обыграла американку Элизабет Мандлик в двух сетах.
Она станет четвертой украинкой на Canadian Open-2023 и присоединится к Элине Свитолиной, Ангелине Калининой и Марте Костюк.
Основная часть соревнований стартует в понедельник, 7 августа, и продлится до конца недели.
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