Леся Цуренко выиграла квалификацию и сыграет в основной сетке WTA 1000 в Монреале. В Канаде теннисистка успешно прошла два раунда и смогла попасть в основную часть турнира.

В финальном поединке она обыграла американку Элизабет Мандлик в двух сетах.

Она станет четвертой украинкой на Canadian Open-2023 и присоединится к Элине Свитолиной, Ангелине Калининой и Марте Костюк.

Основная часть соревнований стартует в понедельник, 7 августа, и продлится до конца недели.