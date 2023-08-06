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Цуренко выиграла квалификацию и сыграет в основной сетке WTA 1000 в Монреале

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Она станет четвертой украинкой в основной части турнира

Цуренко выиграла квалификацию и сыграет в основной сетке WTA 1000 в Монреале

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Леся Цуренко выиграла квалификацию и сыграет в основной сетке WTA 1000 в Монреале. В Канаде теннисистка успешно прошла два раунда и смогла попасть в основную часть турнира.

В финальном поединке она обыграла американку Элизабет Мандлик в двух сетах.

Она станет четвертой украинкой на Canadian Open-2023 и присоединится к Элине Свитолиной, Ангелине Калининой и Марте Костюк.

Основная часть соревнований стартует в понедельник, 7 августа, и продлится до конца недели.

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В статье: рейтинг WTA Леся Цуренко
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