Залужный: Продолжаются тяжелые бои в наступлении, инициатива на нашей стороне
Главком ВСУ пообщался с Марком Милли
Getty Images / Global Images Ukraine
Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
Об этом Залужный сообщил в фейсбуке.
"Рассказал об оперативной обстановке на фронте. Вооруженные силы Украины продолжают вести оборонительные и наступательные операции", – сообщил Залужный.
"Об обороне. Она - устойчивая. Наши воины для этого прилагают максимум усилий. На ряде направлений противник проводит активные штурмовые действия, но успеха не имеет. В частности, это связано с попыткой отвлечь украинские силы от определенных участков фронта.
Относительно наступления. Идут тяжелые бои, украинские войска шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед. Инициатива на нашей стороне", - отметил главком ВСУ.
Также собеседники обсудили актуальные потребности Вооруженных сил Украины в вооружении и боеприпасах.
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