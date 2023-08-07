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Залужный: Продолжаются тяжелые бои в наступлении, инициатива на нашей стороне

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Главком ВСУ пообщался с Марком Милли

Залужный: Продолжаются тяжелые бои в наступлении, инициатива на нашей стороне

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом Залужный сообщил в фейсбуке.

"Рассказал об оперативной обстановке на фронте. Вооруженные силы Украины продолжают вести оборонительные и наступательные операции", – сообщил Залужный.

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"Об обороне. Она - устойчивая. Наши воины для этого прилагают максимум усилий. На ряде направлений противник проводит активные штурмовые действия, но успеха не имеет. В частности, это связано с попыткой отвлечь украинские силы от определенных участков фронта.

Относительно наступления. Идут тяжелые бои, украинские войска шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед. Инициатива на нашей стороне", - отметил главком ВСУ.

Также собеседники обсудили актуальные потребности Вооруженных сил Украины в вооружении и боеприпасах.

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В статье: Валерий Залужный война с россией
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