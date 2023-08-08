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Генштаб: Россияне безуспешно ведут наступательные действия на восточном фронте

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ВСУ продолжают сдерживать наступление оккупантов на двух направлениях

Генштаб: Россияне безуспешно ведут наступательные действия на восточном фронте

Zelenskiy Official

Новина українською

Российская армия безуспешно ведет наступательные действия на восточном фронте. Как сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев, противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки, Марьинки, юго-восточнее Малой Токмачки и севернее Роботино.

Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы.

Также Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

Противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Андреевки, Курдюмовки и Дружбы. Здесь продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 37 боевых столкновений.

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В статье: Андрей Ковалев Генштаб ЗСУ война с россией генштаб Military Media Center
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Источник:
t.me/militarymediacenter

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