ВСУ ликвидировали крымского арбитра, который записался на контракт в армию РФ
Карьера контрактника вышла недолгой
фото из свободных источников
Российский оккупант, футбольный судья из Крыма Константин Попов нашел свою смерть в Украине.
О смерти Попова сообщают крымские пропагандистские СМИ. По информации источников, рефери погиб на Донецком направлении.
Сообщается, что футбольный арбитр-захватчик подорвался на мине при выполнении боевой задачи. Вместе с ним подорвались еще несколько российских солдат. 25-летний Попов в армии российских оккупантов был контрактником, недавно у него родился первенец.
"Костя неделю боролся за жизнь в госпитале, но, к сожалению, не смог поправиться", — сообщил так называемый руководитель судейско-инспекторского комитета в Крыму, предатель Украины Юрий Вакс, который до 2017 года работал арбитром в Украине.
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