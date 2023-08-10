Российский оккупант, футбольный судья из Крыма Константин Попов нашел свою смерть в Украине.

О смерти Попова сообщают крымские пропагандистские СМИ. По информации источников, рефери погиб на Донецком направлении.

Сообщается, что футбольный арбитр-захватчик подорвался на мине при выполнении боевой задачи. Вместе с ним подорвались еще несколько российских солдат. 25-летний Попов в армии российских оккупантов был контрактником, недавно у него родился первенец.

"Костя неделю боролся за жизнь в госпитале, но, к сожалению, не смог поправиться", — сообщил так называемый руководитель судейско-инспекторского комитета в Крыму, предатель Украины Юрий Вакс, который до 2017 года работал арбитром в Украине.