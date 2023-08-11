Артем Кравец - о своей должности в Динамо: Нужно учиться практически всему

Бывший нападающий "Динамо" Артем Кравец рассказал о своих обязанностях в должности советника по вопросам детско-юношеского футбола президента киевлян Игоря Суркиса.

– На данном этапе мы просто сошлись во мнениях. Когда я делал презентацию для президента, я говорил обо всем клубе вместе. Глядя на эту презентацию, мы сошлись во мнении, что мне лучше всего будет сосредоточиться на чем-то одном и посмотреть, как это пойдет. Так же в моем и его видении мы решили, что нужно начать с детско-юношеской школы нашей.

Грубо говоря, я сейчас смотрю, общаюсь очень со многими людьми, анализирую, получаю много информации. Должен делать выводы и работать для устранения каких-либо проблем и недостатков. То есть сделать нашу школу лучше, чтобы она развивалась в правильном направлении.

– Ты знаешь как это сделать? Или ты будешь учиться?

– Я не буду говорить, что я пришел и все знаю, понимаю. Это точно не так. Не то, что учиться есть чему, учиться практически всему. Но у меня есть опыт и понимание того, как это должно быть и работать, глядя на мой путь в академии "Динамо" и осознание того, какие проблемы.

У меня за время работы уже много мыслей и выводов, которые я сделал. Думаю, что мы найдем вместе с руководством школы и президентом верные решения.

Учиться я буду 100%. И в направлении менеджмента, и тренерских курсов. На данном этапе мне нужно сосредоточиться и получить информацию, происходящую в футбольной школе.

Не то что я планирую учиться, я не планирую останавливаться это делать. В том числе ты обучаешься людям, работающим в этой школе, в других командах и странах. У меня очень много знакомых по всей Европе и миру, которые приветствовали меня с должностью и давали много полезных советов, - поделился Кравец.