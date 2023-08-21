Дитятьев: Если после 2014 ездить в Россию не было так зашкварно, то сейчас не может быть середины

Бывший защитник "Львова" Алексей Дитятьев рассказал, как он относится к игрокам, которые остались в России после 24 февраля 2022 года.

– Ваша родная Новая Каховка оккупирована, Херсон и другие прифронтовые города орки обстреливают каждый день. Что вы чувствуете к украинским футболистам и тренерам, которые остались в России во время полномасштабной войны, в первую очередь Тимощук и Кулаков?

– Это абсолютно беспринципные люди, избравшие свой путь. Но каждый из них должен понимать, что всегда есть последствия поступков и рано или поздно за них придется отвечать.

Если после 2014 ездить в Россию не было так зашкварно, то сейчас не может быть середины.