Дитятьев: Если после 2014 ездить в Россию не было так зашкварно, то сейчас не может быть середины
Игрок рассказал о своем отношении к украинским футболистам, которые остаются играть в России
Фото: ФК Львів
Бывший защитник "Львова" Алексей Дитятьев рассказал, как он относится к игрокам, которые остались в России после 24 февраля 2022 года.
– Ваша родная Новая Каховка оккупирована, Херсон и другие прифронтовые города орки обстреливают каждый день. Что вы чувствуете к украинским футболистам и тренерам, которые остались в России во время полномасштабной войны, в первую очередь Тимощук и Кулаков?
– Это абсолютно беспринципные люди, избравшие свой путь. Но каждый из них должен понимать, что всегда есть последствия поступков и рано или поздно за них придется отвечать.
Если после 2014 ездить в Россию не было так зашкварно, то сейчас не может быть середины.
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