Гармаш, Хачериди, Панькив и другие украинские игроки начали учебу на тренерских курсах
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Сразу несколько известных украинских футболистов начали обучение на тренерских курсах УАФ для получения диплома уровня В.
Речь идет о Денисе Гармаше, Евгении Хачериди, Юрии Панькиве, Сергее Политыло, Владимире Лысенко и Алексее Дитятьеве.
Как отмечает украинский тренер и лектор курсов Вадима Лазоренко, некоторые из вышеперечисленных игроков еще продолжают играть, но уже начали задумываться о своей дальнейшей футбольной карьере.
В этом контексте стоит отметить, что у хавбек "Динамо" Дениса Гармаша этим летом завершился контракт с киевским клубом. О том, где продолжит карьеру игрока 33-летний футболист не сообщалось. Была лишь информация, что он тренировался с командой "Динамо" U-19.
Отметим, что диплом категории "В" дает право его обладателю работать помощником главного тренера в командах Первой и Второй лиг Украины, а также в аматорском чемпионате.
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