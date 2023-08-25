Зозуля: Только победа Усика, возможно, в четвертом раунде
Украинский футболист будет болеть за украинского боксера
К2 Promotions
Украинский футболист Роман Зозуля поделился ожиданиями от предстоящего боя между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО) и британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО).
– Какие ожидания и прогноз на этот бой?
– Конечно победа Александра, мы болеем и верим в него. Только победа.
– В каком раунде?
– Это бокс, не знаю. Думаю, что будет победа, может быть, в четвертом раунде.
– Уже удалось пообщаться с Александром? Как думаете, какое у него настроение перед сражением?
- Вчера с ним немного пообщались. Саня, как Саня – всегда положительный, всегда настроен на бой, потому все будет хорошо.
- Что вам больше всего нравится в боксе?
- Бокс. Это такой силовой вид спорта, мне нравиться характер. В боксе самое главное, наверное, характер.
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