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Зозуля: Только победа Усика, возможно, в четвертом раунде

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Украинский футболист будет болеть за украинского боксера

Зозуля: Только победа Усика, возможно, в четвертом раунде

К2 Promotions

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Украинский футболист Роман Зозуля поделился ожиданиями от предстоящего боя между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО) и британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО).

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– Какие ожидания и прогноз на этот бой?

– Конечно победа Александра, мы болеем и верим в него. Только победа.

– В каком раунде?

– Это бокс, не знаю. Думаю, что будет победа, может быть, в четвертом раунде.

– Уже удалось пообщаться с Александром? Как думаете, какое у него настроение перед сражением?

- Вчера с ним немного пообщались. Саня, как Саня – всегда положительный, всегда настроен на бой, потому все будет хорошо.

- Что вам больше всего нравится в боксе?

- Бокс. Это такой силовой вид спорта, мне нравиться характер. В боксе самое главное, наверное, характер.

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В статье: Роман Зозуля Александр Усик Дэниэл Дюбуа
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Источник:
Трибуна

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