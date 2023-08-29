Иванисеня, Мампасси, Виценец и др. КДК УАФ продолжит рассмотрение дел за деятельность в РФ
Заседание пройдет уже завтра, 30 августа
УАФ
Завтра, 30 августа состоится заседание Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ, на котором, среди прочего, КДК продолжит рассмотрение вопросов о нарушении Кодекса этики и честной игры рядом лиц.
В частности, Иванисеней Дмитрием, Кулаковым Денисом, Калининым Игорем, Ковтун Аленой, Фомченко Альбиной, Нестеренко Таисией, Скидан Алиной, Сидоренко Анной, Масаловым Александром, Марком Рене Мампасси, Козыренко Татьяной, Зубовым Геннадием, Скирчуком Анатолием, Виценцом Виталием, Иваняком Евгением, Сагуткиным Даниилом, Кривулей Анатолием, Барсовой Еленой, Левковской Дарьей, Марковой Полиной, Бугаренко Екатериной, Дюбковой Анной, Брюховецкой Валерией, Буйновой Русланой, Бондарь Викторией, Марченко Анастасией, Ширмой Алисой и Балабой Екатериной.
Вышеупомянутые лица продолжили свою деятельность в России, которая Законом Украины "О запрете пропаганды российского нацистского тоталитарного режима, вооруженной агрессии Российской Федерации как государства-террориста против Украины, символики военного вторжения российского нацистского тоталитарного режима в Украину" признана государством-террористом (государством-агрессором), после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину (24.02.2022).
Стороны имеют возможность принять участие в заседании КДК УАФ лично, в том числе - с помощью современных средств связи (заявив соответствующее ходатайство), или отправить письменные объяснения на официальную почту КДК УАФ.
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