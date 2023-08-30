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Дитятьев: Учусь на тренера, но также ищу клуб для игры в футбол

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Защитник пока не планирует завершать карьеру

Дитятьев: Учусь на тренера, но также ищу клуб для игры в футбол

Фото: Instagram

Новина українською

Бывший защитник "Карпат" и "Львова" Алексей Дитятьев рассказал, что ищет себе новый клуб, несмотря на прохождение тренерских курсов.

"С тех пор как я уехал из Польши, произошло много. Сначала я поехал в казахстанский клуб, а затем во "Львов". Я был там до июля.

Сейчас я в Киеве, учусь на тренера и хочу сдать экзамен на категорию В, но также ищу клуб для игры в футбол", - сказал Дитятьев.

Дитятьев начинал свою профессиональную карьеру в новокаховской "Энергии". Защищал цвета таких клубов, как "Крымтеплица" (еще до аннексии Крыма), "Буковина", "Олимпик", "Ворскла", "Карпаты", польская "Краковия", "Пуща" Неполомице, и казахстанский "Аксу".

Сейчас 34-летний Дитятьев свободный агент. Его последним клубом был "Львов", который покинул в мае 2023 года. На его счету 9 матчей.

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В статье: Алексей Дитятьев
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Источник:
Super Express

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