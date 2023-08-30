Дитятьев: Учусь на тренера, но также ищу клуб для игры в футбол

Бывший защитник "Карпат" и "Львова" Алексей Дитятьев рассказал, что ищет себе новый клуб, несмотря на прохождение тренерских курсов.

"С тех пор как я уехал из Польши, произошло много. Сначала я поехал в казахстанский клуб, а затем во "Львов". Я был там до июля. Сейчас я в Киеве, учусь на тренера и хочу сдать экзамен на категорию В, но также ищу клуб для игры в футбол", - сказал Дитятьев.

Дитятьев начинал свою профессиональную карьеру в новокаховской "Энергии". Защищал цвета таких клубов, как "Крымтеплица" (еще до аннексии Крыма), "Буковина", "Олимпик", "Ворскла", "Карпаты", польская "Краковия", "Пуща" Неполомице, и казахстанский "Аксу".

Сейчас 34-летний Дитятьев свободный агент. Его последним клубом был "Львов", который покинул в мае 2023 года. На его счету 9 матчей.