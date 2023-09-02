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Коломойскому вручили подозрение за легализацию незаконного имущества

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Речь идет о сумме более 570 миллионов гривен

Коломойскому вручили подозрение за легализацию незаконного имущества

Фото: Depositphotos.com

Новина українською

Сегодня, 2 сентября, олигарху Игорю Коломойскому вручили подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса. Об этом сообщает СБУ и Генпрокуратура.

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сотрудники СБУ и БЭБ сообщили известному олигарху о подозрении в совершении легализации имущества, полученного мошенническим путем (ст. 190, 209 УК Украины)", – пишет Офис генпрокурора.

Следователи утверждают, что Коломойский незаконно завладел денежными средствами на сумму более 570 млн. гривен и впоследствии их легализовал.

В СБУ добавляют, что Коломойский присваивал средства в течение 2013-2020 годов путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковским учреждениям.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные и процессуальные действия. Подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения.

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В статье: Игорь Коломойский СБУ война с россией Генпрокуратура
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