Коломойскому вручили подозрение за легализацию незаконного имущества

Сегодня, 2 сентября, олигарху Игорю Коломойскому вручили подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса. Об этом сообщает СБУ и Генпрокуратура.

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сотрудники СБУ и БЭБ сообщили известному олигарху о подозрении в совершении легализации имущества, полученного мошенническим путем (ст. 190, 209 УК Украины)", – пишет Офис генпрокурора.

Следователи утверждают, что Коломойский незаконно завладел денежными средствами на сумму более 570 млн. гривен и впоследствии их легализовал.

В СБУ добавляют, что Коломойский присваивал средства в течение 2013-2020 годов путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковским учреждениям.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные и процессуальные действия. Подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения.