Экс-владельца киевского Арсенала Рабиновича объявили в розыск
Его обвиняют в госизмене
football.ua
Эус-нардеп от запрещенной в Украине политической партии "ОПЗЖ", бывший президент киевского "Арсенала" Вадим Рабинович объявлен в розыск. Он подозревается в государственной измене.
Соответствующая информация опубликована в базе Министерства внутренних дел.
Отмечается, что Рабинович - "лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования".
Датой его исчезновения указано 26 июля 2023, место – не указано.
Напомним, 1 августа Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований и избрал Вадиму Рабиновичу
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