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Экс-владельца киевского Арсенала Рабиновича объявили в розыск

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Его обвиняют в госизмене

Экс-владельца киевского Арсенала Рабиновича объявили в розыск

football.ua

Новина українською

Эус-нардеп от запрещенной в Украине политической партии "ОПЗЖ", бывший президент киевского "Арсенала" Вадим Рабинович объявлен в розыск. Он подозревается в государственной измене.

Соответствующая информация опубликована в базе Министерства внутренних дел.

Отмечается, что Рабинович - "лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования".

Датой его исчезновения указано 26 июля 2023, место – не указано.

Напомним, 1 августа Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований и избрал Вадиму Рабиновичу меру пресечения в виде содержания под стражей.

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В статье: Вадим Рабинович Арсенал (Киев) война с россией
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