Экс-владельца киевского Арсенала Рабиновича объявили в розыск

Эус-нардеп от запрещенной в Украине политической партии "ОПЗЖ", бывший президент киевского "Арсенала" Вадим Рабинович объявлен в розыск. Он подозревается в государственной измене.

Соответствующая информация опубликована в базе Министерства внутренних дел.

Отмечается, что Рабинович - "лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования".

Датой его исчезновения указано 26 июля 2023, место – не указано.