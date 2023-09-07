УАФ отреагировала на обвинения в подделке подписи Коллины

Украинская Ассоциация Футбола прокомментировала обвинения в подделке подписи экс-судьи Коллины на важном документе.

"Реагируя на появление в отдельных медиа утверждений о якобы фальсификации со стороны Украинской ассоциации футбола документов о сотрудничестве и урегулировании долговых финансовых обязательств перед итальянским рефери Пьерлуиджи Коллиной, разъясняем.

Сотрудничество с Пьерлуиджи Коллиной, который сейчас возглавляет Судейский комитет ФИФА, УАФ начала в августе 2012 года.

В рамках выполнения условий, предусмотренных контрактом, итальянский специалист осуществлял реорганизацию системы профессионального футбольного арбитража и кураторство комитета профессионального футбольного судейства.

В 2015 году сотрудничество с господином Коллиной было продлено еще на четыре года с изменениями и дополнениями к положениям предыдущего контракта.

По объективным экономическим причинам со временем возникла задолженность перед итальянским рефери, и сотрудничество сторон завершилось досрочно.

Господин Коллина по этой причине и с требованиями о погашении перед ним задолженности со стороны УАФ (гонорары и отступные) обратился с иском в суд города Ньон (Швейцария). Спор между сторонами по этому поводу решался именно в рамках судебного производства в швейцарском суде.

Итогом его урегулирования стало выполнение УАФ своих долговых обязательств перед итальянским рефери, о чем, среди прочего, свидетельствуют соответствующие платежные документы на личный счет господина Коллины, в том числе и от 2017 года также.

Это позволило сторонам прийти к согласию о мировом соглашении, которое было рассмотрено именно швейцарским судом.

Заметим, что на время досрочного прекращения сотрудничества с господином Коллиной и возникновения перед ним долговых обязательств со стороны УАФ уголовного производства в отношении строительства завода по производству искусственного футбольного покрытия вообще не существовало. Соответственно, утверждения в отдельных медиа о якобы создании и подписании каких-то документов в рамках трудовых отношений с Коллиной "задним числом" абсолютно не соответствуют действительности. Ни УАФ, ни кто-либо другой не в состоянии подделать судебные производства швейцарских судов для "легализации" якобы финансовых операций. И такая позиция обвинения разрушается рядом документальных подтверждений.

Акцентируем, с момента выполнения ассоциацией перед господином Коллиной своих долговых финансовых обязательств ни у Коллины, который сейчас возглавляет мировое судейство в футболе, ни у его адвокатов никогда не возникало никаких вопросов, претензий или возражений относительно легальности документов о сотрудничестве с ним и о легальности процессов осуществления расчетов.

Ассоциация еще до начала уголовного производства, в рамках расследования которого сейчас представителям УАФ избраны меры пресечения, начала урегулирование спора с Коллиной и в конце концов оплатила всю задолженность перед ним, а соответствующие платежные поручения были предоставлены следствию, в том числе и детективам НАБУ. За все время осуществления детективами бюро досудебного расследования по "делу завода" никаких претензий к сделкам и другим финансовым документам не было. И законных оснований для таких претензий нет и сейчас", - говорится в заявлении УАФ.