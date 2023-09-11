После спецоперации с Ми-8 количество желающих российских военных сдаться Украине выросло на 70% – Юсов

После операции с перегоном в Украину российского вертолета Ми-8 количество российских военных, желающих сдаться в плен в рамках проекта "Хочу жить", возросло на 70%.

Об этом в ефире Радио Свобода рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"Есть очень скачок по линии "Хочу жить" отдельно и по другим каналам связи. После успешной операции "Синица" с Ми-8 и пилотом, скажем, увеличилось количество военнослужащих армии РФ, рассматривающих для себя подобный сценарий. Обращение на государственный проект "Хочу жить" – скачок произошел примерно на 70 процентов за день", – заявил Юсов.

Прокомментировал Юсов также информацию по телеграммам-каналам, что якобы лицу, которое передаст Украине истребитель МиГ, дадут два миллиона долларов.

"Эта информация носит больше характер такой легенды и народной инициативы. Но, конечно, вознаграждение за МиГ будет", – говорит он.