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После спецоперации с Ми-8 количество желающих российских военных сдаться Украине выросло на 70% – Юсов

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Есть скачок по линии "Хочу жить" отдельно и по другим каналам связи

После спецоперации с Ми-8 количество желающих российских военных сдаться Украине выросло на 70% – Юсов

фото из свободных источников

Новина українською

После операции с перегоном в Украину российского вертолета Ми-8 количество российских военных, желающих сдаться в плен в рамках проекта "Хочу жить", возросло на 70%.

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Об этом в ефире Радио Свобода рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"Есть очень скачок по линии "Хочу жить" отдельно и по другим каналам связи. После успешной операции "Синица" с Ми-8 и пилотом, скажем, увеличилось количество военнослужащих армии РФ, рассматривающих для себя подобный сценарий. Обращение на государственный проект "Хочу жить" – скачок произошел примерно на 70 процентов за день", – заявил Юсов.

Прокомментировал Юсов также информацию по телеграммам-каналам, что якобы лицу, которое передаст Украине истребитель МиГ, дадут два миллиона долларов.

"Эта информация носит больше характер такой легенды и народной инициативы. Но, конечно, вознаграждение за МиГ будет", – говорит он.

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В статье: Дмитрий Юсов война с россией
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