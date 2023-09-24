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Хачериди: Никакого контракта я со Штурмом не подписывал. Просто тренируюсь

Общие новости
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Никаких обязательств у Евгения перед клубом нет

Хачериди: Никакого контракта я со Штурмом не подписывал. Просто тренируюсь

ДК

Новина українською

Бывший защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди прокомментировал информацию о том, что он присоединился к любительскому клубу "Штурм".

- Евгений, вы действительно заключили трудовое соглашение со "Штурмом" из Иванкова?

- Никакого контракта я со "Штурмом" не подписывал. Просто тренируюсь в составе этой команды. Это - правда. Остальная информация - нет.

Я не привязан к этому коллективу, скажем так. Никаких обязательств не имею. Хочу - нахожусь здесь, в "Штурме", хочу - нет. Поддерживаю физическую форму, исключительно для себя.

- 36 лет для игрока вашего амплуа - это еще далеко не пенсионный возраст. Паоло Мальдини завершил карьеру в 41, например.

- С большим футболом я завязал еще несколько лет назад. Слишком большая пауза уже.

- Неужели нет желания еще побегать, пусть и в любителях?

- Жизнь покажет. Сейчас ничего не загадываю наперед. Тренируюсь, поддерживаю форму. Поживем - увидим.

Впрочем источник добавляет, что по их информации, 36-летний защитник все же внесен в заявку "Штурма" на чемпионат и Кубок Украины среди любителей.

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В статье: Евгений Хачериди Штурм (Иванков)
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Источник:
sport-express.ua

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