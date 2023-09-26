Маркевич: Цыганык имеет право говорить то, что хочет. Я просто знаю - Днепр уничтожил Коломойский

Главный тренер "Карпат" и бывший коуч "Днепра" Мирон Маркевич высказался по поводу последних событий по делу неофициального владельца "Днепра-1" Игоря Коломойского.

– После распада "Днепра" некоторым игрокам, тренерам и другим работникам так и не выплатили долги. Как вы после этого воспринимаете заявление Игоря Цыганыка в суде, выступившим поручителем Коломойского и говорившем о развитии футбола в Днепре?

– Не выплатили, да. И как он развивал? Он уничтожил "Днепр". Со 100-летней историей. Я не знаю, что там говорил Цыганик, это его право говорить то, что хочет. Я просто знаю, что футбольный клуб "Днепр" уничтожил Коломойский. Вот и все. Клуб со 100-летней историей. Не хочу в это влезать. Я просто называю факты, потому что я был там. Была команда, "Днепр". А он ее просто уничтожил. Нет знаменитого "Днепра", 2 раза чемпионство брали, играли в финале Лиги Европы. И такого клуба нет. Есть клоны – тот "Днепр-1", непонятно, что это такое. То, что я могу сказать. А кто что говорил – меня не волнует.

– Вы от претензий по поводу долгов не отказываетесь?

– А почему должен отказываться? Я что, завалил там дела? Мы честно отработали. И футболисты, и я. Потому этот клуб и уничтожили – чтобы не платить деньги, – ответил Маркевич.

Напомним, вчера, 25 сентября Киевский апелляционный суд рассмотрел жалобу на меру пресечения Игорю Коломойскому. Его решили оставить под арестом. Бизнесмен подозревается в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.