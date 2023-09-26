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Маркевич: Цыганык имеет право говорить то, что хочет. Я просто знаю - Днепр уничтожил Коломойский

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Мирон Маркевич отреагировал на речь журналиста

Маркевич: Цыганык имеет право говорить то, что хочет. Я просто знаю - Днепр уничтожил Коломойский

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Карпат" и бывший коуч "Днепра" Мирон Маркевич высказался по поводу последних событий по делу неофициального владельца "Днепра-1" Игоря Коломойского.

– После распада "Днепра" некоторым игрокам, тренерам и другим работникам так и не выплатили долги. Как вы после этого воспринимаете заявление Игоря Цыганыка в суде, выступившим поручителем Коломойского и говорившем о развитии футбола в Днепре?

– Не выплатили, да. И как он развивал? Он уничтожил "Днепр". Со 100-летней историей. Я не знаю, что там говорил Цыганик, это его право говорить то, что хочет. Я просто знаю, что футбольный клуб "Днепр" уничтожил Коломойский. Вот и все. Клуб со 100-летней историей. Не хочу в это влезать. Я просто называю факты, потому что я был там. Была команда, "Днепр". А он ее просто уничтожил. Нет знаменитого "Днепра", 2 раза чемпионство брали, играли в финале Лиги Европы. И такого клуба нет. Есть клоны – тот "Днепр-1", непонятно, что это такое. То, что я могу сказать. А кто что говорил – меня не волнует.

– Вы от претензий по поводу долгов не отказываетесь?

– А почему должен отказываться? Я что, завалил там дела? Мы честно отработали. И футболисты, и я. Потому этот клуб и уничтожили – чтобы не платить деньги, – ответил Маркевич.

Напомним, вчера, 25 сентября Киевский апелляционный суд рассмотрел жалобу на меру пресечения Игорю Коломойскому. Его решили оставить под арестом. Бизнесмен подозревается в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

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В статье: Мирон Маркевич Игорь Коломойский СК Днепр-1 Днепр
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Источник:
Tribuna.com

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Комментарии (2)
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Prideman (Lviv)
26.09.2023 в 13:53
Щодо клонів Дніпра і Дніпра 1, Маркевич каже що незрозуміло що то таке. А Карпати, де він зараз працює це хіба не клон тих Карпат, які були засновані 1963 року?))) Дніпро 1 хоча б назву взяв іншу та емблему. А нові Карпати тупо вкрали історію славного колись клубу. Як на емблемі може в них зараз бути 1963 рік заснування, коли вони засновані в 2020?))
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Prideman (Lviv)
26.09.2023 в 13:48
Циганик просто отже сраку тим, хто платить. Раніше це був Суркіс, тепер Колома. Це так явно видно, що очевидно всім. Як йому язик при цьому повертається називати себе журналістом, загадка. Журнашлюха він, а не журналіст.
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