Федецкий: То, что Цыганык выступил за Коломойского мне не удивительно. Человек показал, кто есть кто

Экс-игрок "Днепра" Артем Федецкий высказался по поводу судебного дела тогдашнего владельца клуба Игоря Коломойского.

– Как вы воспринимаете слова Игоря Цыганыка в суде в защиту Коломойского, что он развивал футбол в Днепре? Если вы и еще несколько игроков, работников "Днепра" не получили деньги, до сих пор есть невыплаченные долги.

– Послушайте, я уже забыл, что там какие-то деньги должны. Я понимаю, что их не вернуть. Мне во время пребывания в "Днепре" вспоминаются положительные эмоции – в классной команде, в классном коллективе. При всех трудностях, которые были, мы показали классный результат. Даже безумный. Не только последний год, когда дошли до финала Лиги Европы.

Жаль, что команды нет, так поступил руководитель с командой, что она исчезла. Команда с такой историей... Так нельзя было делать. И вот это, наверное, величайшая неприятность лично для меня.

– Вам не кажется парадоксом, что для вас и других это досада, а поручители Коломойского рассказывают о том, насколько он все развивал и боролся против коррупции в футболе?

– То, что я застал в "Днепре" – он всегда был за фэйр-плей. Был против того, чтобы судьям давали деньги, чтобы были какие-то теневые игры. "Днепр" всегда играл честно. За футбол могу 100% сказать.

Насчет Цыганыка – мне на него даже противно смотреть. У меня было несколько ситуаций, когда он вел передачу на "2+2". Ну он такую ересь несет на футболистов, на все. То, что он выступил – мне не удивительно. Человек показал, кто есть кто.