Федецкий: То, что Цыганык выступил за Коломойского мне не удивительно. Человек показал, кто есть кто

– Как вы воспринимаете слова Игоря Цыганыка в суде в защиту Коломойского, что он развивал футбол в Днепре? Если вы и еще несколько игроков, работников "Днепра" не получили деньги, до сих пор есть невыплаченные долги.
– Послушайте, я уже забыл, что там какие-то деньги должны. Я понимаю, что их не вернуть. Мне во время пребывания в "Днепре" вспоминаются положительные эмоции – в классной команде, в классном коллективе. При всех трудностях, которые были, мы показали классный результат. Даже безумный. Не только последний год, когда дошли до финала Лиги Европы.
Жаль, что команды нет, так поступил руководитель с командой, что она исчезла. Команда с такой историей... Так нельзя было делать. И вот это, наверное, величайшая неприятность лично для меня.
– Вам не кажется парадоксом, что для вас и других это досада, а поручители Коломойского рассказывают о том, насколько он все развивал и боролся против коррупции в футболе?
– То, что я застал в "Днепре" – он всегда был за фэйр-плей. Был против того, чтобы судьям давали деньги, чтобы были какие-то теневые игры. "Днепр" всегда играл честно. За футбол могу 100% сказать.
Насчет Цыганыка – мне на него даже противно смотреть. У меня было несколько ситуаций, когда он вел передачу на "2+2". Ну он такую ересь несет на футболистов, на все. То, что он выступил – мне не удивительно. Человек показал, кто есть кто.
Навіть Федецький так не лизав “зеленим”, як це зробив Циганик - рупор українського олігархічного футболу
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Vlad21 (Украина)
26.09.2023 в 18:58
Як він таке каже, то він є учасником знищення Дніпра, бо хто знищів Дніпро всі знають. Циганик - це ганьба. Він ніколи не був і вже ніколи не буде відомим коментатором, йому до великих коментаторів, як до Київа рачки. Всім стало ясно хто є хто. Тому всі його канали - то є навмисна брехня.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
26.09.2023 в 19:03
только дошло про этого слюнявого?
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TIRAN (Донецк (Украина!))
26.09.2023 в 18:55
пiгор слюнявик
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Vlad21 (Украина)
26.09.2023 в 18:43
Пан Федецький! А ви що не знали що Циганик людина далека від Українських принципів?