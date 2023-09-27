Состояние Милевского стабилизируется. Его ждет длительный процесс реабилитации, - Алиев

Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев рассказал последние новости о состоянии здоровья его экс-партнера по команде Артема Милевского.

"Всем привет. Только что был у Темы. Состояние его стабилизируется, все более-менее. Но, конечно, его ждет длительный процесс реабилитации. Ничего, справится кентяра. Кент – молодчик", - сообщил Алиев в сторис на своей странице в Instagram.

Как известно, лечение Артема оплатил президент "Динамо" Игорь Суркис. По информации СМИ, первая неделя содержания Артема в клинике обошлась в 175 000 гривен.

Отметим, что прямо о характере проблем Милевского не говорят, но известно, что Артем страдает от алкогольной зависимости. Ранее с состояния Милевского шокировались даже зарубежные СМИ.

Также добавим, что ранее Селезнев и Алиев говорили о том, что Милевский не изъявляет желания к лечению.