Спортсменов из России допустили к участию в Паралимпиаде-2024 в нейтральном статусе
Паралимпиада-2024 пройдет с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже
фото из свободных источников
Российские параатлеты смогут принять участие в Паралимпийских играх-2024, которые пройдут в Париже.
Это стало возможным из-за решения Генассамблеи Международного паралимпийского комитета в Бахрейне.
Участники заседания провалили голосование о полной приостановке членства РФ в комитете – "против" проголосовали 74 члена МПК, в то время как временный запрет на членство поддержали 65 участников.
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Это означает, что представители страны-оккупанта смогут выступать на Паралимпиаде. Вместе с тем, другим голосованием МПК определил, что россияне будут участвовать в этих соревнованиях только под нейтральным флагом.
Напомним, что Паралимпиада-2024 пройдет с 28 августа по 8 сентября 2024 года. Россияне не были представлены на зимних соревнованиях в Пекине, которые состоялись почти сразу после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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