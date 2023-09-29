Спортсменов из России допустили к участию в Паралимпиаде-2024 в нейтральном статусе

Российские параатлеты смогут принять участие в Паралимпийских играх-2024, которые пройдут в Париже.

Это стало возможным из-за решения Генассамблеи Международного паралимпийского комитета в Бахрейне.

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Участники заседания провалили голосование о полной приостановке членства РФ в комитете – "против" проголосовали 74 члена МПК, в то время как временный запрет на членство поддержали 65 участников.

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Это означает, что представители страны-оккупанта смогут выступать на Паралимпиаде. Вместе с тем, другим голосованием МПК определил, что россияне будут участвовать в этих соревнованиях только под нейтральным флагом.

Напомним, что Паралимпиада-2024 пройдет с 28 августа по 8 сентября 2024 года. Россияне не были представлены на зимних соревнованиях в Пекине, которые состоялись почти сразу после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.