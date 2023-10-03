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S1mple: Один из приятных подарков на день рождения - гол Мудрика

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Лучший игрок в CS:GO рад дебютному голу Михаила

S1mple: Один из приятных подарков на день рождения - гол Мудрика

PGL

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Вчера, 2-го октября снайпер украинской команды Natus Vincere и лучший игрок в истории CS:GO Александр "s1mple" Костылев отпраздновал свой 26-й день рождения.

В своем телеграм-канале киберспортсмен поблагодарил за поздравления от фанатов.

"Спасибо всем за поздравления, один из приятных подарков - гол Мудрика, ждал этого момента долго.

Что хочется сказать вам - неважно, как вы будете ко мне относиться, если вы читаете это сообщение, знайте - каждый из вас может изменить мир в своей сфере, иногда мы ВСЕ совершаем ошибки и я не исключение.

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Но знайте, что я благодарен каждому из вас, без вас я бы не получал те эмоции что я испытываю сейчас. Обнял", - написал Александр.

Напомним, в рамках 7-го тура АПЛ лондонский "Челси" на выезде обыграл "Фулхэм". Первый гол "пенсионеров" в этой встрече забил Михаил Мудрик. Это забитый мяч стал дебютным для украинского вингера в футболке английского клуба.

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В статье: киберспорт Михаил Мудрик Natus Vincere Александр Костылев
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