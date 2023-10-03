S1mple: Один из приятных подарков на день рождения - гол Мудрика
Лучший игрок в CS:GO рад дебютному голу Михаила
PGL
Вчера, 2-го октября снайпер украинской команды Natus Vincere и лучший игрок в истории CS:GO Александр "s1mple" Костылев отпраздновал свой 26-й день рождения.
В своем телеграм-канале киберспортсмен поблагодарил за поздравления от фанатов.
"Спасибо всем за поздравления, один из приятных подарков - гол Мудрика, ждал этого момента долго.
Что хочется сказать вам - неважно, как вы будете ко мне относиться, если вы читаете это сообщение, знайте - каждый из вас может изменить мир в своей сфере, иногда мы ВСЕ совершаем ошибки и я не исключение.
Но знайте, что я благодарен каждому из вас, без вас я бы не получал те эмоции что я испытываю сейчас. Обнял", - написал Александр.
Напомним, в рамках 7-го тура АПЛ лондонский "Челси"
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