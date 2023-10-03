S1mple: Один из приятных подарков на день рождения - гол Мудрика

Вчера, 2-го октября снайпер украинской команды Natus Vincere и лучший игрок в истории CS:GO Александр "s1mple" Костылев отпраздновал свой 26-й день рождения.

В своем телеграм-канале киберспортсмен поблагодарил за поздравления от фанатов.

"Спасибо всем за поздравления, один из приятных подарков - гол Мудрика, ждал этого момента долго.

Что хочется сказать вам - неважно, как вы будете ко мне относиться, если вы читаете это сообщение, знайте - каждый из вас может изменить мир в своей сфере, иногда мы ВСЕ совершаем ошибки и я не исключение.