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Запорожская областная ассоциация требует рассмотреть приостановление полномочий Демьяненко в УАФ

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А до этого было письмо из УАФ с подписью Демьяненко с желанием получить протоколы заседаний ЗОАФ

Запорожская областная ассоциация требует рассмотреть приостановление полномочий Демьяненко в УАФ

Дом футбола

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Запорожская ассоциация футбола на своем сайте опубликовала письмо, которое она получила от УАФ за подписью первого вице-президента организации Анатолия Демьяненко, в котором УАФ хотела получить протоколы заседаний ЗАФ, связанных с созывом внеочередного Конгресса УАФ.

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"Уважаемые коллеги! Руководствуясь ст. 8 Устава УАФ, обращаемся к вам с просьбой предоставить информацию и копии подтверждающих документов (протоколов) о заседаниях руководящих органов, связанных со созывом внеочередного Конгресса УАФ, а также проведением заседаний высших органов управления ваших организаций", - говорится в письме.

Запорожская областная ассоциация футбола ответила на письмо за подписью первого вице-президента УАФ Анатолия Демьяненко.

В ответном письме Запорожская областная ассоциация футбола обратилась к другому первому вице-президенту УАФ Олегу Протасову.

"Уважаемый Олег Валерьевич! Сообщаем Вам о том, что в адрес поступило письмо с подписью первого вице-президента УАФ Анатолия Демьяненко, в котором содержится требование предоставить информацию и копии протоколов относительно заседаний руководящих органов, связанных со созывом внеочередного Конгресса УАФ и информацию о проведении заседаний высших органов управления.

Попутно информируем вас о том, что наша организация является общественным объединением и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством. Любое вмешательство в деятельность общественных организаций запрещено действующим законодательством нашего государства. Кроме того, препятствование законной деятельности общественных организаций является уголовным преступлением и подпадает под действие статьи 170 Уголовного кодекса Украины", - говорится в письме.

Также в письме указано, что организация требует немедленного созыва заседания Исполнительного комитета УАФ и рассмотрении вопроса о приостановлении полномочий Демьяненко в связи с грубым нарушением им устава УАФ.

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В статье: Анатолий Демьяненко Олег Протасов УАФ
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Комментарии (3)
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Spokoyno (Київ)
09.10.2023 в 20:52
Я за па за грати... бо жодного підтвердження, що 30 млн баксів громадської організації витрачено на користь футболу НЕМА! В той же час не треба бути послідовниками па... Де гарантія, що і там босу подзвонили і він оформив необхідний протокол? Тому необхідні документи з ЗАФ, керівництво УАФ переобрати! Бо вони чи брали участь у обрудці, чи покривали па!
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Siren05 (Мариуполь)
09.10.2023 в 21:05
Що таке "па"? Може таке ж саме, що й "дон" ?
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V. Sheva (Калуш)
09.10.2023 в 20:41
До павліка в віп-казарму буде чпокати там зама
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