Запорожская областная ассоциация требует рассмотреть приостановление полномочий Демьяненко в УАФ
А до этого было письмо из УАФ с подписью Демьяненко с желанием получить протоколы заседаний ЗОАФ
Дом футбола
Запорожская ассоциация футбола на своем сайте опубликовала письмо, которое она получила от УАФ за подписью первого вице-президента организации Анатолия Демьяненко, в котором УАФ хотела получить протоколы заседаний ЗАФ, связанных с созывом внеочередного Конгресса УАФ.
"Уважаемые коллеги! Руководствуясь ст. 8 Устава УАФ, обращаемся к вам с просьбой предоставить информацию и копии подтверждающих документов (протоколов) о заседаниях руководящих органов, связанных со созывом внеочередного Конгресса УАФ, а также проведением заседаний высших органов управления ваших организаций", - говорится в письме.
Запорожская областная ассоциация футбола ответила на письмо за подписью первого вице-президента УАФ Анатолия Демьяненко.
В ответном письме Запорожская областная ассоциация футбола обратилась к другому первому вице-президенту УАФ Олегу Протасову.
"Уважаемый Олег Валерьевич! Сообщаем Вам о том, что в адрес поступило письмо с подписью первого вице-президента УАФ Анатолия Демьяненко, в котором содержится требование предоставить информацию и копии протоколов относительно заседаний руководящих органов, связанных со созывом внеочередного Конгресса УАФ и информацию о проведении заседаний высших органов управления.
Попутно информируем вас о том, что наша организация является общественным объединением и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством. Любое вмешательство в деятельность общественных организаций запрещено действующим законодательством нашего государства. Кроме того, препятствование законной деятельности общественных организаций является уголовным преступлением и подпадает под действие статьи 170 Уголовного кодекса Украины", - говорится в письме.
Также в письме указано, что организация требует немедленного созыва заседания Исполнительного комитета УАФ и рассмотрении вопроса о приостановлении полномочий Демьяненко в связи с грубым нарушением им устава УАФ.
Популярное сейчас
- Зеленский сменил командующего Сил терробороны ВСУ
- Силы специальных операций устроили взрывную "жатву" на Запорожском направлении
- Матч Кубка Украины, сборная против северных македонцев, молодежка - в квалификации. Расписание футбола на 9 - 15 октября
- С упором на танки и артиллерию. Генштаб подытожил потери россиян на войне против Украины
- Красотка дня. Роскошная жена звездного супербомбардира Антверпена. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО
Новости по теме
- 17:20 Украинские Демьяненко: По просьбе УЕФА мы информируем о каждом факте уже системного давления на УАФ
- 23:48 Украинские Блохин, Монзуль, Протасов, Беланов и еще 4 человека готовы выступить поручителями Записоцкого
- 15:12 Украинские Левченко: Мне очень стыдно за наших легенд – за Протасова, Демьяненко, Беланова, Блохина