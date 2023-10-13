Третий тайм с Леоненко, Фоззи и Васильковым, матюки Алиева – о культовых спортивных шоу Украины
Новое видео на канале "Записки украинского болельщика"
Записки українського болєльщика
Тысячи часов эфира украинского телевидения, но мы помним лучшее! Третий тайм с Леоненко, "Фоззи" и Васильковым, как Алиев матерился на Ахаву, как Тищенко падал в грязь, а QTV сделали одну из самых интересных телепередач нашего детства!
Таймкоды:
00:00 – Раньше было лучше?
00:52 – БУМ – Битва украинских городов;
04:12 – Третий тайм: лучшее студийное шоу?
07:11 – Інший футбол: маты, смех и футбольные мемы;
10:32 – WWE на КУЙ ТВ (QTV): фразы Белкина и Новака и реслинг – ЛУЧШЕЕ ШОУ!
16:38 – Будущее реслинга в Украине.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шахтер: Наш игрок действительно не вернулся в Украину. У нас нет информации, в каком направлении он исчез
- Игрок Шахтера, который исчез после матча еврокубков, сбежал в РФ - Источник
- Сборная Украины U-21 вышла на 2-е место в группе отбора Евро-2025
- Александр Алиев – депутатам: Вы, черти, совсем обнаглели
- Роскошная модель променяла одного из лучших бомбардиров Бундеслиги на сына Шумахера. ФОТО
- Виктория Бекхэм сказала, что они с Дэвидом - из рабочего класса. Услышав это, он заставил ее рассказать, что она ездила в школу на Rolls-Royce
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн