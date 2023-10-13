Третий тайм с Леоненко, Фоззи и Васильковым, матюки Алиева – о культовых спортивных шоу Украины

Тысячи часов эфира украинского телевидения, но мы помним лучшее! Третий тайм с Леоненко, "Фоззи" и Васильковым, как Алиев матерился на Ахаву, как Тищенко падал в грязь, а QTV сделали одну из самых интересных телепередач нашего детства!

Таймкоды:

00:00 – Раньше было лучше?

00:52 – БУМ – Битва украинских городов;

04:12 – Третий тайм: лучшее студийное шоу?

07:11 – Інший футбол: маты, смех и футбольные мемы;

10:32 – WWE на КУЙ ТВ (QTV): фразы Белкина и Новака и реслинг – ЛУЧШЕЕ ШОУ!

16:38 – Будущее реслинга в Украине.